Bocairent completa una gran franja de seguretat en una zona de la serra de Mariola afectada per l’incendi de 1994
El projecte s’enquadra en la tercera fase del desbrossat tallafocs i la millora del camí de la Font Freda per a facilitar l’accés dels mitjans d’extinció
La Regidoria de Medi Ambient de Bocairent continua desenrotllant accions del Pla local de prevenció d’incendis forestals de manera coordinada amb ACIF Mariola Verda i amb el finançament que s’ha obtingut d’altres administracions. Així, per exemple, en l’actualitat, està duent a terme una intervenció estratègica en el si del Parc Natural de la Serra de Mariola, amb una inversió de 37.259,58 euros finançats per la convocatòria 2024 de gestió forestal i prevenció d’incendis de la Diputació de València.
Les actuacions se centren en la zona sud-oest del terme municipal, concretament al voltant del camí de la Font Freda, una àrea en procés de regeneració després del gran incendi de l’any 1994. A més, es tracta d’un punt de màxima importància, perquè, tal com arreplega el mateix pla local i remarca el personal d’assistència tècnica en esta matèria, “és el que ajudaria a controlar l’evolució del foc en la zona de ponent de la serra de Mariola, marcada per la continuïtat de la vegetació”.
És per això que ACIF Mariola Verda i l’Ajuntament de Bocairent han estat treballant en este projecte durant diverses anualitats, fins a dur a terme ara la tercera fase i culminar així esta franja de seguretat considerada de primer orde. L’actuació actual consistix en dos accions: d’una banda, els treballs de silvicultura i desbrossament en una franja de 40 metres a cada lateral del camí, i, d’altra banda, el condicionament del camí.
Reduir el risc de propagació del foc
Segons explica el personal tècnic, “les franjes de seguretat són una ferramenta fonamental en l’estratègia de prevenció, ja que contribuïxen a reduir el risc de propagació del foc en la mesura que disminuïxen la càrrega vegetal i generen discontinuïtats en el combustible”. A més, assenyalen: “El condicionament del camí facilita l’accés dels mitjans d’extinció i incrementa la seguretat dels efectius en cas que fora necessari intervindre per una emergència”.
Dijous passat, el president d’ACIF Mariola Verda, Vicent Silvestre; el regidor de Medi Ambient, Ximo Carbonell, i l’alcalde, Xavi Molina, van poder comprovar de primera mà els resultats. Així, Carbonell afirmava: “Esta actuació demostra que els treballs de prevenció a Bocairent responen a un criteri planificat i coordinat, ja que ara finalitzem un projecte estratègic desenrotllat durant diverses anualitats i fruit de la suma d’esforços dels professionals de la matèria, de la tasca capital de Mariola Verda i de l’esforç d’administracions com la Diputació o l’Ajuntament”.
Suscríbete para seguir leyendo