La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera
L’exposició en l’hotel ESTIMAR presenta quatre conjunts infantils que subratllen el valor artesanal de la indumentària i a on destaca un vestit del segle XVIII confeccionat en seda verda
M. Bas
L’hotel ESTIMAR Valencia redobla enguany el seu vincle amb les Falles amb una programació especial que convertix l’establiment en un aparador de tradició, cultura, artesania local i gastronomia.
Fins al 19 de març, l’hotel reunirà en els seus espais una exposició d’indumentària infantil de la firma valenciana Amparo Fabra, tertúlies taurines amb protagonistes de la Fira de Falles, un pop up market (12 de març), propostes de cocteleria d’autor i menús fallers dissenyats per a viure la festa també des de la taula.
Tertúlies taurines
L’exposició d’Amparo Fabra presenta quatre conjunts infantils que subratllen el valor històric i artesanal de la indumentària tradicional valenciana. Entre les peces destaca un vestit del segle XVIII confeccionat en seda verda, amb dibuix Petrés de Compañía Valenciana de la Seda, acompanyat per manteletes de seda i nipis d’Hijas de Carmen Esteve. La mostra inclou també un vestit de bebé en seda natural color mandarina de Vives y Marí, completat amb manteletes de tul brodades en blanc i capota a joc.
Les peces, procedents de la col·lecció de la pròpia firma, reflectixen —segons subratlla l’hotel— el refinament dels teixits i el treball minuciós que han consolidat Amparo Fabra com un nom de referència, amb una trajectòria lligada a la indumentària oficial i a la confecció per a falleres majors de València.
La programació incorpora, a més, un vessant de conversa i actualitat amb tertúlies taurines previstes els dies 16, 17 i 18 de març, a les 12:00 hores, amb protagonistes de la Fira de Falles. Seran trobades obertes al públic fins a completar aforament, orientades a analitzar la fira i el pes de la tradició taurina en el calendari faller.
Pop up market
El 12 de març, des de les 17:30 hores, la terrassa The Coin Rooftop acollirà un pop up market de moda, accessoris i artesania local, amb picades d’ullet a l’estètica fallera. En l’apartat gastronòmic, el restaurant The Place of Bankers servirà fins al 19 de març menús fallers inspirats en la cuina valenciana, pensats tant per a hostes com per a veïns i visitants. L’oferta es completa amb una carta festiva de cocteleria: còctels especials i una col·lecció limitada de sangries d’autor, creada per a estes dates pel campió d’Espanya de cocteleria Patxi Troitiño.
“Volem que ESTIMAR Valencia siga un lloc a on gaudir de les Falles des de moltes perspectives: la indumentària, la gastronomia, l’artesania, el debat. Un punt de trobada per a valencians i visitants que busquen viure la festa amb qualitat i contingut cultural”, explica Nora García, directora d’ESTIMAR Valencia.
