Un projecte sota la lupa
El gestor de Les Naus d’Alacant frena els tràmits per a vendre el seu àtic després d’esclatar l’escàndol
La Conselleria de Vivenda, que té el dret de tanteig, està a l’espera que el promotor complete la petició que va fer poc després de comprar la vivenda protegida
La Conselleria de Vivenda està a l’espera que el gestor de la cooperativa Les Naus, Francisco Ordiñana Gilabert, complete els tràmits per a vendre l’àtic que té en este residencial de vivenda protegida de la Condomina i en el qual el departament que dirigix Susana Camarero té el dret de tanteig (compra preferent).
El promotor i responsable de Fraorgi va sol·licitar l’“excepcionalitat” per a no viure en el pis poc després de la firma de l’escriptura, la qual cosa va tindre lloc el 16 de setembre de 2025. El tràmit és obligatori al tractar-se d’una vivenda protegida i destinada, per tant, a primera residència quan per algun dels motius que s’arrepleguen en la normativa les vivendes no vagen a ocupar-se en els sis mesos següents a l’entrega de les claus.
La circumstància que va al·legar Ordiñana és estar cuidant d’un familiar, segons va arreplegar Alicante Plaza citant fonts de la cooperativa, que van precisar en eixa mateixa publicació que el permís se li va concedir el 24 de novembre i que a continuació va iniciar els tràmits per a comunicar la seua intenció de vendre l’immoble.
Vendre, no viure
Les mateixes fonts informaven que la idea d’Ordiñana al quedar-se l’àtic no hauria sigut mai la de viure-hi, ja que el seu pla era “transmetre’l a una societat de la seua propietat per a, després, arrendar-lo en les condicions previstes per a una VPP: a un inquilí que complira els límits de renda establits en el decret regulador vigent”.
Vivenda va registrar la comunicació amb la pretensió de vendre d’Ordiñana en els primers dies de gener sense que a hores d’ara el promotor haja respost als tràmits previs a l’autorització que la Conselleria va posar en marxa, que és qui exerciria el dret de tanteig, la qual cosa li permetria quedar-se l’àtic pel preu que el promotor va pagar per este, taxat per la seua condició de vivenda protegida.
Deixar-ho per a més avant
En declaracions a INFORMACIÓN, el responsable de Fraorgi, una mercantil que ha entregat recentment dos promocions que sumen al voltant de mig miler de vivendes en el Pau 5 d’Alacant, va assegurar que ell era “un cooperativista més” i que “complia tots els requisits”. I va precisar que la sol·licitud de més documentació per part de la Conselleria per a completar el procés de venda va coincidir amb l’esclat de l’escàndol de Les Naus, després de revelar este mitjà les polèmiques adjudicacions, i que va preferir deixar-ho per a més avant. “Ja ho reprendré quan passe tot això”, va assenyalar.
Vivenda exercix el dret de tanteig a falta que es firme l’acord que es va anunciar per a traspassar-lo a l’Ajuntament. Fins que això ocórrega, la Conselleria té la preferència per a adquirir les vivendes d’este residencial que es posen a la venda, el preu mitjà de les quals se situa al voltant dels 220.000 euros, pisos que alguns portals immobiliaris han arribat a oferir pel doble, la mitat en B.
