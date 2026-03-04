Energia
Grupotec entra en l’accionariat de l’empresa de bateries Batteryfly
El grup valencià de renovables busca impulsar sinergies amb la firma de reciclatge de cel·les del vehicle elèctric
Batteryfly, la companyia valenciana especialitzada en la gestió i el recondicionament de bateries d’electromobilitat, mitjançant l’enginyeria i la fabricació de grans sistemes d’emmagatzematge, ha segellat una aliança amb l’empresa internacional d’enginyeria i arquitectura Grupotec, una de les líders a Europa en el desenrotllament, el disseny i la construcció (EPC) de grans infraestructures fotovoltaiques i sistemes d’emmagatzematge d’energia BESS, que ha adquirit un paquet accionarial de la companyia.
Fruit d’este acord, Batteryfly i Grupotec compartiran sinergies comercials, tècniques i financeres per a impulsar l’ús de bateries de segona vida que han sigut descartades per al vehicle elèctric i recondicionades per a un nou ús des de la nova seu de Batteryfly a Montcada (València), amb una capacitat de quasi 2.000 metres quadrats.
Mercats compartits
Grupotec i Batteryfly conviuen en mercats compartits, a on es poden produir beneficis en l’ús de sistemes d’acumulació d’energia. Per exemple, per a la gestió eficient d’instal·lacions d’autoconsum energètic, una de les principals línies de negoci de Batteryfly, al costat de les infraestructures de mobilitat i estacions de càrrega per a vehicles, així com en instal·lacions d’emmagatzematge, tant hibridades com stand-alone.
Amb esta acció, Batteryfly tanca un important acord per a impulsar el desenrotllament de la circularitat i reutilització de bateries a escala internacional amb Grupotec, una gran empresa multidisciplinària i amb presència en una vintena de països.
Sinergies
En este sentit, el director general de Batteryfly, Javier Alcalá, explica que “comptar amb el know-how de Grupotec permetrà a Batteryfly treballar directament per a donar resposta a necessitats del sector industrial i energètic, connectant a més noves oportunitats de fabricants de vehicles elèctrics per a continuar impulsant la transició energètica i la sostenibilitat i, per tant, beneficiant tant els sectors industrials i energètics com el de l’automoció”.
La multinacional Grupotec ha desenrotllat o participat en projectes en més de vint països d’Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia. El director general de la divisió d’Enginyeria i conseller de Grupotec, Vicente Remolí, per la seua banda, assegura que “per a Grupotec és important col·laborar amb una empresa amb la qual compartix tecnologies i mercats, que posseïx un alt esperit innovador i que contribuïx de manera inequívoca a la sostenibilitat, un dels pilars del grup”.
Batteryfly compta amb sistemes d’emmagatzematge, procedents de bateries de segona vida, per a grans instal·lacions renovables i industrials amb capacitat des de 500 kWh fins a 5,2 MWh d’emmagatzematge i escalables segons les infraestructures i la demanda de la indústria o l’abocament a la xarxa elèctrica.
