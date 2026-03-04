Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L’amenaça de la borrasca Regina: la Safor, pendent del cel per canvis o suspensions d’actes

S’avança el muntatge de carpes falleres a Gandia i es canvia d’ubicació l’entrenament de la Cursa de la Dona

Un entrenament previ a la Cursa de la Dona de Gandia

Un entrenament previ a la Cursa de la Dona de Gandia / Levante-EMV

Salva Talens

Gandia

La borrasca Regina està sent sinònim d’inestabilitat atmosfèrica durant tota la setmana. Este fenomen meteorològic afecta totes les activitats que es realitzen a l’aire lliure a Gandia i tota la comarca de la Safor.

Un dels col·lectius que, segurament, més patirà Regina és el de les Falles. De fet, la seua arribada ja ha motivat que algunes comissions de les Falles de Gandia hagen avançat el muntatge de les seues carpes en previsió que, durant el cap de setmana, referme la pluja.

Dia de la Dona

Un altre dels punts forts de l’agenda del cap de setmana és la programació d’actes pel Dia de la Dona, especialment entre dissabte i diumenge.

En este sentit, l’amenaça de la borrasca ja ha motivat un canvi en una de les activitats previstes el diumenge 8 de març. Es tracta, en concret, d’un canvi d’ubicació de l’entrenament de la Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia. Estava previst a la intempèrie, en el parc Joan Fuster, i es trasllada a un lloc sota sostre, que és la pista poliesportiva de Beniopa. El que no varia és que és gratuït i està programat a les 10 hores.

Les pluges, encara que febles i aïllades, seran presents tots estos dies a Gandia i la resta de la comarca, segons la previsió anunciada per l’Agència Espanyola de Meteorologia.

