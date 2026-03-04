Ple
Mazón evita fer declaracions en la seua reaparició en les Corts després de la petició de la jutgessa al TSJ d’investigar-lo
L’expresident arriba al parlament valencià amb el debat iniciat i després de rebre diverses mencions de l’esquerra i se’n va a l’acabar la sessió del matí
I a l’octau dia, Carlos Mazón ha reaparegut en un acte públic. Una setmana i un dia després que la jutgessa d’instrucció de Catarroja enviara al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la seua petició d’investigar l’expresident de la Generalitat per “grossera negligència” el 29 d’octubre, Mazón ha acudit a les Corts, a on és diputat i a on s’estava celebrant el ple. Allí ha estat fins a les 14:10 hores, quan s’ha detingut la sessió. A la seua eixida ha rebutjat fer declaracions. “Moltes gràcies a tots”, ha contestat a les preguntes de la premsa.
L’excap del Consell ha entrat en l’hemicicle minuts abans de les 12 del matí, amb la sessió parlamentària ja començada (ho ha fet a les 10:30 hores). De fet, Mazón ha arribat durant el quart punt de l’orde del dia, quan ha ocupat el seu escó, el 98, en la quarta i última fila de l’hemicicle, en l’extrem central dels seients corresponents als diputats del PP, alguns dels quals s’han acostat fins a la seua butaca a saludar-lo.
Mazón ha acudit a la cambra autonòmica en totes les sessions plenàries que s’han celebrat des que Juanfran Pérez Llorca el va rellevar com a president de la Generalitat, encara que no ha estat tots els dies que hi ha hagut ple. Per exemple, en la triple jornada parlamentària amb la qual es va acabar el curs en 2025, Mazón va estar només el matí del primer dia i també va entrar amb el debat ja començat i se’n va anar molt abans d’acabar.
L’esquema el va repetir fa dos setmanes durant el primer ple del 2026. L’expresident va acudir a la cambra autonòmica el primer dels dos dies a la vesprada i va evitar coincidir amb Llorca, que hores abans havia tingut la seua primera sessió de control. No hi va acudir tampoc dijous, quan tocava votar. Este dimecres ha tornat a les Corts i ho ha fet amb la novetat que és la seua primera aparició després de la petició d’imputació de la jutgessa de la dana al TSJCV.
“A on està?”
La seua arribada a la cambra autonòmica amb la primera jornada del ple ja avançada li ha fet perdre’s el debat en el qual més se l’ha esmentat: la proposta de Compromís de modificar la llei d’expresidents de la Generalitat, cosa que l’afectaria de manera directa. Entre les mesures que es reclama en esta proposició (que PP, PSPV i Vox tombaran dijous) hi ha que els excaps del Consell no tinguen dret a comptar amb xòfer, cotxe i dos assessors.
I encara que la mesura “afecta tots els expresidents”, segons ha insistit el síndic valencianista, Joan Baldoví, durant l’exposició d’este canvi legislatiu, Mazón ha sigut el més citat durant tot el debat. “A on està Carlos Mazón?”, s’ha preguntat Baldoví. “No es pot confondre l’absent de l’escó 98 amb la figura del molt honorable president”, ha assenyalat la síndica adjunta del PSPV, María José Salvador, mentres que PP i Vox han insistit a criticar la petició de “venjança” i “cacera particular”, encara que sense esmentar Mazón.
