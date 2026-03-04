VBC (F)
El mercat interminable de fitxatges en el València Basket
Lesions, situacions personals, condicionants contractuals i de calendari i el baix rendiment d’alguna jugadora han obligat el club a buscar solucions
Jorge Valero
Huit títols en cinc anys i tres lligues consecutives. Eixe és el llistó que es va posar el València Basket femení de Rubén Burgos i Esteban Albert abans d’una temporada més complicada del que s’esperava i a la qual es va arribar també després d’haver jugat les semifinals de l’Eurolliga, competició de la qual ja han caigut eliminades. Un revés dur en una temporada que, això sí, ha estat plena d’obstacles i que ha obligat el club a intentar posar solucions en el mercat, amb l’arribada de fins a cinc jugadores des de mitat de setembre i l’eixida de quatre més des que va començar la temporada.
Un quintet de fitxatges (Ben Abdelkader, Nia Coffey, Yvonne Anderson, Khaalia Hillsman i Kendra Chery) que no estaven en la plantilla inicial i que han d’ajudar a millorar el rendiment de l’equip en el tram final de la temporada, amb la Copa de la Reina molt a prop i el títol d’LF Endesa com a gran objectiu un any més.
Abans de totes elles, el València Basket va tancar el fitxatge de Tanaya Atkinson per dos mesos (fins al 30 de novembre) per a cobrir l’absència de Leo Fiebich en la primera part del curs després de finalitzar la seua participació en la WNBA, amb el New York Liberty. Va perdre en la primera ronda del play-off pel títol, l’alemanya va tornar abans del que s’havia previst (22 d’octubre) i el club i Atkinson van arribar a un acord per a avançar la seua eixida al 8 de novembre.
Hind Ben Abdelkader va ser la següent a arribar a l’equip a mitjan setembre, primer amb un contracte temporal a l’espera del retorn de Cristina Ouviña, i a final de novembre, renovada ja fins a final de temporada coincidint amb una lesió d’Elena Buenavida i la imprevisible eixida d’Alina Iagupova. El club necessitava reforçar la línia exterior i la belga va fer mèrits en els seus primers mesos per a guanyar-se la renovació.
A l’eixida d’Alina Iagupova, marcada per una sèrie de problemes personals que van passar factura al seu rendiment, se li va sumar poc després una lesió de Raquel Carrera que la va deixar fora de les pistes durant 12 partits. Una coincidència que va condicionar el perfil del reforç que calia buscar en el mercat i que va acabar amb el fitxatge de Nia Coffey, atesa la seua polivalència per a jugar de ‘3’ i de ‘4’.
Les lesions tornaven a castigar el València Basket en la figura de Leti Romero, que va acabar perdent-se sis partits. I el club taronja va tindre l’opció de reforçar el joc exterior amb Yvonne Anderson, que va estar a punt de llevar-los la Eurocup que va obrir el palmarés femení del club amb els dos tirs lliures de Raquel Carrera en l’última dècima de segon. Un reforç de garanties i experiència al més alt nivell que ajudava també a reforçar una posició en la qual la internacional sèrbia Marija Lekovic no va donar el rendiment esperat fins al punt d’arribar a un acord per a rescindir el seu contracte el passat 17 de febrer.
Canvi de pivots
El mateix camí va seguir Kayla Alexander malgrat haver sigut una de les millors jugadores de l’equip la temporada passada. El seu rendiment havia anat de més a menys esta temporada i la jugadora mateixa i el club van arribar a un acord per a separar els seus camins abans que acabara el tancament del mercat de fitxatges, fet que deixava al València Basket l’opció de fitxar una nova pivot, una Khaalia Hillsman (31 anys i 1,96) a la qual ja havia tantejat en temporades anteriors.
L’última de les incorporacions va ser la de la francesa Kendra Chery (24 anys, 1,87), que va arribar sense una necessitat urgent, però amb vista a la necessitat que tindrà l’equip quan Nia Coffey se’n vaja a la WNBA, abans de l’inici del play-off de la Lliga.
