Sueca incorpora al seu patrimoni una col·lecció de 170 peces d’art morisc
S’exposaran en la sala dels Porxets a partir del mes de maig
El patrimoni cultural de Sueca creix després d’incorporar la donació d’unes 170 peces d’etnologia i d’art morisc, que el veí de la ciutat Vicent Andrés Ventura ha recopilat durant els últims quaranta anys. Al costat del regidor de Patrimoni i Arxiu Municipal, Sergi Tomás, ja s’ha firmat l’acord de cessió, mitjançant el qual l’Ajuntament passa a ser el titular de la col·lecció.
Segons ha detallat l’Ajuntament de Sueca, gran part de la totalitat de les peces donades —més de 170— van formar part d’una exposició que es va oferir en l’Espai Joan Fuster amb motiu del 400 aniversari de l’expulsió dels moriscos.
Entre els objectes donats apareixen, per exemple, utensilis per a la conducció de l’aigua, peces de terrisseria que mostren l’evolució en l’ús de la ceràmica, peces de plata d’un aixovar, peces tèxtils, tapissos, calçat, objectes de fusta i també elements relacionats amb la mort.
“A fi d’evitar que tot este treball es perda, he decidit donar-lo a l’Ajuntament de Sueca perquè, en un futur, puguen traslladar-se totes les peces a un museu i que Sueca puga comptar amb este llegat andalusí que amplie la seua oferta cultural”, ha explicat Vicent Andrés Ventura després de la firma de l’acord, en la qual ha expressat la seua voluntat que el Govern municipal mantinga una ideologia política que respecte el dret fonamental actual de llibertat de culte.
Per la seua banda, Sergi Tomás ha explicat que els objectes s’exposaran el mes de maig en la sala dels Porxets. Posteriorment, es custodiaran fins que es trobe una ubicació idònia perquè puguen ser contemplats de manera permanent.
