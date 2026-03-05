El 23 % del teixit productiu de la Comunitat Valenciana depén de l’ocupació de les persones migrants
L’informe del CES afirma que la valenciana és la tercera autonomia a on la població activa d’origen estranger té “més pes”
Els treballadors migrants són clau per al teixit productiu de la Comunitat Valenciana. Així ho afirma l’informe de 2025 La realitat migratòria a Espanya: prioritats per a les polítiques migratòries, del Consell Econòmic i Social (CES), que remarca la importància que la població d’origen estrangera té en l’ocupació.
“Resulta rellevant identificar aquells en què la població activa d’origen estranger té més pes sobre el total i en què el teixit productiu depén en grau més alt de l’ocupació de persones treballadores d’origen migrant. En este cas, el major pes (del 23,3 %) es troba a illes Balears, seguida de Catalunya, Comunitat Valenciana i Comunitat de Madrid, que ja concentren una part important de les persones treballadores en termes absoluts”, explica l’informe.
És més, la major presència de persones migrants està contribuint de manera decisiva a l’expansió de l’economia valenciana i nacional dels últims temps. Tant que, en els últims tres anys, la mitat dels nous afiliats a la Seguretat Social registrats en l’autonomia procedien de fora de la Comunitat Valenciana. Aquells arribats de l’exterior de la Unió Europea són els principals arguments d’este impuls.
Segons les regions de procedència disponibles en l’EPA, 4 de cada 10 persones actives d’origen migrant a Espanya procedixen d’Amèrica Llatina. I és que l’idioma és fonamental a l’hora d’iniciar el procés migratori a Europa i triar Espanya com a destinació. “Això representa 10 punts percentuals més que en 2018 i reflectix una recuperació vigorosa dels fluxos procedents d’eixa regió després dels retorns provocats per la crisi financera”, remarca l’informe. I és que després de la crisi immobiliària de 2008, la falta de treball va provocar que, fins a 2012, el saldo migratori fora negatiu, és a dir, tant a la Comunitat Valenciana com nacionalment se’n van anar més estrangers dels que van arribar.
Per edat i sexe
L’informe destaca que la distribució de la població activa d’origen migrant segons la seua edat revela que les persones treballadores llatines són més nombroses en els trams més jóvens (fins als 34 anys), mentres que la procedent de la Unió Europea adquirix més pes segons avancen els trams d’edat. Per la seua banda, la població extracomunitària presenta una distribució singular, al concentrar-se tant en els intervals més jóvens com els de més edat. La distribució per sexe, per la seua banda, mostra que les dones llatines representen una proporció major sobre el total de dones estrangeres participants en l’ocupació (quasi 5 punts per damunt del pes que suposen ells), mentres que, entre les persones procedents de la resta del món, el pes dels hòmens és 10 punts més alt.
D’esta manera, el pes de les persones d’origen migrant en la població activa és del 21,3 % del total en 2024 (quasi 6 punts més que en 2018) i del 20,2 % en l’ocupació (12,6 punts més que fa sis anys). El pes és més pronunciat en les edats centrals (25-44) i “es reduïx notablement a partir dels 55 anys, però cal assenyalar que, fins i tot en este últim cas, tant el pes de la participació com l’ocupació de les persones d’origen migrant superen netament el percentatge d’este grup entre la població en edat de treballar”.
Majors dificultats per a accedir a l’ocupació
Així mateix, cal destacar “l’ascens significatiu del pes de la població treballadora d’origen migrant en el total de persones desocupades, quasi 8 punts més que en 2018”. “Este major volum, alimentat també, com després es veurà, per les majors dificultats relatives d’este grup en la seua relació amb l’ocupació, justifica la priorització de les persones d’origen migrant en les polítiques i accions de promoció de l’ocupabilitat”, explica l’informe.
Per sexe, les dones d’origen migrant han aconseguit un pes en el mercat laboral lleugerament superior al dels hòmens, tant en termes d’activitat (22 %) com d’ocupació (20,9 %). No obstant això, també suposen un pes més elevat de la població desocupada (30 % sobre el total, la qual cosa suposa 8 dècimes més)
Suscríbete para seguir leyendo
- La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera
- La Policia Nacional deté una vintena de persones a Vila-real per tràfic d’éssers humans
- Servicis Socials deixa en l’aire un centenar de places en vivendes tutelades per a persones migrants
- Eleccions en la UV: “L’alumnat ha de tindre més pes per a triar rector”
- A la venda un altre palauet històric de més de 1.000 metres quadrats en el barri antic de Xàtiva
- L’AVL renova els seus membres i la presidència en ple conflicte institucional
- Pins morts i secs: Ciutat Vella advertix del risc en el vessant del castell de Sagunt
- Alcàsser i Silla estaran unides per una nova via ciclopedestre de 265 metres