Oratge a València
La borrasca Regina deixa ja precipitacions de més de 70 l/m² a la Safor, la Vall d’Albaida, la Marina i la Costera
Les previsions de l’Aemet no indiquen un canvi en l’oratge “a mitjà termini” i, després d’un descans diumenge i dilluns, plourà tota la setmana de pre-Falles
S’esperava un dijous plujós a la Comunitat Valenciana i ho està sent, encara que amb un poc menys d’intensitat del que es preveia a principis de setmana.
De moment, la borrasca Regina deixa acumulats importants en diversos punts del sud de la província de València i del nord de la d’Alacant; alguns per damunt dels 70 litres per metre quadrat en comarques com la Vall d’Albaida, a on més està plovent fins ara; la Costera, la Marina i la Safor. Al llarg d’este dijous, continuarà plovent i la jornada podria tancar-se amb registres pròxims als 180 litres per metre quadrat en poblacions de la zona limítrofa entre les dos províncies.
Segons els registres de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), fins a les 12 del migdia, s’han registrat 73,4 litres per metre quadrat a Pinet, a la Vall d’Albaida. És l’acumulat més alt fins al moment, seguit per les dades següents:
- 69,4 l/m² a Vilallonga
- 63,4 l/m² a Terrateig
- 60,8 l/m² a l’Atzúbia
- 57,4 l/m² a la Vall de la Gallinera
- 47 l/m² a Ròtova
- 40 l/m² a Xàtiva
A València ciutat, amb els monuments a punt d’eixir a les demarcacions, sobretot en les falles de la Secció Especial, han caigut 12,8 l/m², encara que, a partir de les 13 hores, ha començat a ploure amb més força. De fet, les pluges de primera hora del matí han obligat a cancel·lar la mascletà d’este 5 de març.
Segons l’Aemet, les precipitacions “estan tenint una intensitat moderada”, encara que, en el sud de la província de València i nord d’Alacant, estan sent “fortes”, amb trombes importants, que estan deixant entre 15 i 30 l/m² en una hora. “El més significatiu està sent la persistència —expliquen des de l’Agència en les seues xarxes socials—, ja que, excepte de matinada, no hi ha hagut tempesta”. Està plovent de manera continuada, en general. En les comarques centrals, acumulen més de 50 hores sense deixar de ploure. També hi ha temporal marítim, amb forta maror i ones de 2 a 2,5 metres, un poc menys en el litoral d’Alacant.
Registres d’Avamet
Els registres de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), amb un nombre major d’estacions i actualitzades quasi a l’instant, eleven eixos registres fins als 112 l/m² a Gandia, amb la qual cosa la comarca de la Safor està sent una altra de les grans afectades per les pluges d’este dijous. Alguns altres registres significatius són:
- Barx, 95,2 l/m²
- Benicolet, 91,7 l/m²
- Llutxent, 90,2 l/m²
- Quatretonda, 88,8 l/m²
- Vilallonga, 88,7 l/m²
- Pinet, 88,4 l/m²
- Canals, 79,6 l/m²
- Llocnou de Sant Jeroni, 78,2 l/m²
- Almiserà, 77,2, l/m²
Pre-Falles passades per aigua
L’Aemet manté actius avisos per pluges de nivell groc per a divendres en tota l’autonomia, i per a dissabte, però només en la província de Castelló. La meteorologia donarà una treva entre diumenge i dilluns, però serà només momentània. “Seran dies menys desagradables i amb vent més fluix que estos dies”, expliquen des de l’Agència. Però, a partir de dimarts, “és probable que una nova borrasca provoque novament pluges generalitzades”.
S’espera que la situació d’incertesa meteorològica es mantinga fins al cap de setmana del 14 i 15 de març, per la qual cosa tota la plantà estarà passada per aigua.
Suscríbete para seguir leyendo
- La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera
- La Policia Nacional deté una vintena de persones a Vila-real per tràfic d’éssers humans
- Servicis Socials deixa en l’aire un centenar de places en vivendes tutelades per a persones migrants
- Eleccions en la UV: “L’alumnat ha de tindre més pes per a triar rector”
- A la venda un altre palauet històric de més de 1.000 metres quadrats en el barri antic de Xàtiva
- Pins morts i secs: Ciutat Vella advertix del risc en el vessant del castell de Sagunt
- L’AVL renova els seus membres i la presidència en ple conflicte institucional
- Alcàsser i Silla estaran unides per una nova via ciclopedestre de 265 metres