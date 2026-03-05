La directora d’Esports denuncia la Diputació de València per assetjament laboral
La institució ha tancat l’expedient i ha reubicat en Benestar Social l’única tècnica en Ciències de l’Esport de la plantilla després de quasi tres dècades amb la mateixa responsabilitat
La gestió de la plantilla en la Diputació de València seguix esguitada de conflictes. I no només en l’Àrea de Cultura o el MuVIM, en l’ull de l’huracà després dels últims canvis. El malestar arriba a altres departaments, abans fins i tot d’esta última modificació de la relació de llocs de treball. A la vicepresidenta i responsable de Recursos Humans, Reme Mazzolari, se li acumula el treball.
La directora d’Esports, amb tres dècades de trajectòria en la corporació, ha denunciat, pels canals interns de la casa, una situació d’assetjament laboral exercida per part de la institució. Els fets van començar l’estiu passat, segons ha pogut constatar este diari, quan l’empleada, que ocupa esta plaça de “directora d’Esports” des de 1999, va ser reubicada sobtadament en el centre de Benestar Social, un “trasllat forçós” que li ha impedit exercir les “funcions pròpies” del seu lloc. Segons expliquen fonts sindicals, la funcionària estava en eixos moments (en concret des de principis de l’any 2024) exercint treballs encaminats a posar en marxa un subcentre d’Esports reconegut en l’estructura laboral de la plantilla.
De fet, el seu lloc de treball havia sigut traslladat a la delegació del carrer de les Avellanes de València, a on estan les instal·lacions del diputat que porta les competències de Turisme i Esports. Durant sis mesos, fins a principis de 2025, va exercir el lloc de cap de servici d’Esports.
Segons expliquen les fonts consultades, esta tècnica és l’única titulada superior llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport que hi ha en una plantilla de més de 1.200 empleats. La seua plaça com a directora d’Esports tenia entre les seues funcions la planificació de les activitats de la institució en matèria d’esports; l’organització d’activitats i esdeveniments; la col·laboració amb confederacions o associacions, o el disseny dels plecs d’ajudes a entitats, entre altres.
La directora ha estat prop de tres dècades exercint sempre estes funcions en la delegació d’esports i amb personal subordinat, sota dependència del diputat delegat de la matèria, encara que este lloc, fruit de l’organització interna, ha estat enquadrat en l’Àrea de Cultura o de Benestar Social al llarg del temps.
Curiosament, el president de la Diputació, Vicent Mompó, té el mateix títol acadèmic, i, com va evidenciar des de l’inici del mandat, hi havia interés en l’actual equip de govern per impulsar esta àrea dins de la casa, cosa que es va concretar en la creació d’un servici propi d’Esports, fa ara dos anys. No obstant això, l’única tècnica superior ha sigut desplaçada.
Després de la denúncia a la Diputació, es va activar a finals de l’any passat una comissió amb responsables de salut laboral, de l’àrea jurídica o de l’Àrea de Recursos Humans. Segons sembla, l’afectada hauria denunciat que no se li ha permés fer el seu treball, ja que el seu nou centre, el Servici de Benestar Social, no té competències des que existix un centre específic d’Esports.
També ha sigut apartada de la resta de la unitat a la qual pertany sense causa aparent, a més de danyar el seu prestigi professional, afigen fonts coneixedores de la denúncia.
Encara que la denunciant reclama tornar al seu lloc, la decisió de la institució ha sigut una altra: canviar les funcions del lloc de directora d’Esports i adaptar-les a Benestar Social.
Consultades per este diari, fonts de la Diputació de València assenyalen que la funcionària està en Benestar Social exercint funcions que corresponen a la seua categoria professional. La institució, segons reconeixen, va activar el protocol després de la denúncia, i va posar en marxa una comissió que ja ha tancat l’expedient.
