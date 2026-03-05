Josep Ramoneda i Sami Naïr, protagonistes de la sèptima sessió de “Gandia Pensa” el 12 de març
“El desconcert europeu” és el títol de xarrada de reflexió que se celebrarà en la Casa de la Marquesa
La sèptima sessió del cicle “Gandia Pensa” comptarà amb la participació de dos dels pensadors més rellevants del panorama contemporani: el periodista, filòsof i escriptor Josep Ramoneda i el politòleg i assagista Sami Naïr.
Sota el títol “El desconcert europeu”, els dos abordaran inquietuds compartides sobre la situació d’inestabilitat global, la guerra i la incertesa permanent, així com els reptes que afronta Europa per a mantindre la cohesió política i social. La conversa oferirà una mirada profunda sobre com la democràcia pot reforçar-se davant de possibles fractures i amenaces constants als drets fonamentals.
La trobada se celebrarà el 12 de març en la Casa de la Marquesa a partir de les 19:30 hores i també podrà seguir-se en directe via streaming a través del canal de YouTube i del Facebook de l’Ajuntament de Gandia.
Amics i col·laboradors
Josep Ramoneda és director de la revista d’humanitats i economia La Maleta de Portbou i de l’Escola Europea d’Humanitats, iniciatives dedicades a repensar el present des de la cultura, la societat i la tecnologia. Autor de nombrosos llibres, entre els quals hi ha Apología del presente. Ensayos de fin de siglo, Después de la pasión política i Contra la indiferencia. Apología de la Ilustración, és també col·laborador habitual en mitjans de comunicació i referent intel·lectual en debats sobre filosofia i actualitat.
Sami Naïr és catedràtic de Ciències Polítiques en la Universitat París VIII i especialista en migracions, a més d’una veu destacada del progressisme europeu. Entre 1999 i 2004 va ser diputat del Parlament Europeu, a on va formar part de la Comissió d’Afers Exteriors, Drets Humans i Seguretat Comuna. És autor d’obres com Europa encadenada, La Europa mestiza: inmigración, ciudadanía y codesarrollo i El desengaño europeo.
Ramoneda i Naïr, amics i col·laboradors de llarga trajectòria, compartixen un compromís constant amb la democràcia, la justícia, els drets humans i l’anàlisi dels rumbs d’Europa. La regidora delegada de Cultura, Balbina Sendra, ha destacat que els dos “ens oferiran una fotografia clara de la situació d’inestabilitat actual i de com Europa pot convertir-se en un actor clau per a retornar la normalitat en un context d’escalada bèl·lica i reptes socials”.
Destacades personalitats
Organitzat per l’Ajuntament de Gandia, amb la col·laboració de la Càtedra Joan Noguera de la Universitat de València i el CEIC Alfons el Vell, el cicle “Gandia Pensa” compta amb el suport del Ministeri de Cultura i té com a objectiu crear espais de diàleg i reflexió pròxims a la ciutadania.
“Gandia Pensa” ha reunit, en sessions anteriors, destacats pensadors i personalitats com Theodor Kallifatides, Joaquim Bosch, Marina Garcés, Antonio Monegal, Paco Cerdà, José Luis Sastre, Manuela Carmena, Joan-Carles Martí, Sara García Alonso i Sergi Pitarch, consolidat com un espai de reflexió pública en què es debat sobre democràcia, pensament crític, ciència i cultura.
Esta nova cita promet continuar esta línia i oferir a la ciutadania una oportunitat única d’acostar-se a la reflexió profunda i al diàleg informat sobre els reptes del nostre temps.
Suscríbete para seguir leyendo
- La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera
- La Policia Nacional deté una vintena de persones a Vila-real per tràfic d’éssers humans
- Servicis Socials deixa en l’aire un centenar de places en vivendes tutelades per a persones migrants
- Eleccions en la UV: “L’alumnat ha de tindre més pes per a triar rector”
- L’AVL renova els seus membres i la presidència en ple conflicte institucional
- A la venda un altre palauet històric de més de 1.000 metres quadrats en el barri antic de Xàtiva
- Pins morts i secs: Ciutat Vella advertix del risc en el vessant del castell de Sagunt
- Alcàsser i Silla estaran unides per una nova via ciclopedestre de 265 metres