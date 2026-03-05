El llibre de la Setmana Santa de Xàtiva repassa els 25 anys que la van portar a ser declarada festa d’interés turístic autonòmic
El col·lectiu que presidix Julio Bellver ha confiat al periodista Agustí Garzó la redacció del volum oficial d’enguany, que es presenta dimarts que ve en la Casa de la Cultura a les 19:30 h
La Germandat de Confraries de Xàtiva presenta dimarts que ve en la Casa de la Cultura el seu llibre oficial de 2026, una publicació que, per primera vegada, ha sigut confiada a una persona externa a l’organització. La Setmana Santa del segle XXI. De l’impuls renovador a la declaració de festa d’interés turístic autonòmic (2000-2025) és un volum monogràfic sobre els últims 25 anys i la seua plasmació en els mitjans escrits. El firma el periodista Agustí Garzó. I analitza en profunditat el paper de la premsa en eixe procés, especialment els primers anys d’este període. Hi ha un espai dedicat a la figura de Lorenzo Segarra, mort fa un any i, sens dubte, el principal divulgador de la Setmana Santa de Xàtiva, a més de persona de referència per als mitjans. Com a novetat, l’acompanyament fotogràfic del llibre recau en exclusiva en un fotògraf: Rafa Aguado.
Ja a finals de 1999, la que havia de ser la nova junta directiva de la Germandat va plantejar una renovació que faria eclosió en 2000: actes culturals, publicacions, concursos de fotografia, participació en tots els fòrums diocesans… Eixe increment de la presència de la Setmana Santa en la societat va obtindre els seus fruits. En 2015, la de Xàtiva va ser declarada festa d’interés turístic provincial. I en 2025, l’any passat, aconseguia el seu estatus de festa d’interés turístic autonòmic.
En tots eixos anys, a més del cas de Segarra, hi ha hagut persones que han escrit de manera notable sobre la Setmana Santa. D’una banda, Antonio Martín Llinares ha sigut un gran defensor de la importància històrica de la Setmana Santa xativina alhora que una de les veus més crítiques a través de les seues conegudes columnes en premsa. D’altra banda, l’advocat i confrare Miguel Mira Manzanaro ha publicat, a través del seu bloc, nombroses cròniques tant de les processons de la seua confraria, el Natzaré, com de les generals. Dels tres —Segarra, Martín Llinares i Mira—, el llibre reproduïx nombrosos textos.
El president de la Germandat de Confraries, Julio Bellver, ha destacat que el llibre “analitza la presència de la Setmana Santa de Xàtiva en la premsa durant un període recent, però molt important: els primers vint-i-cinc anys del segle XXI”, i ha insistit que “presta molta atenció a tres personatges que han estat molt presents en eixes informacions, a més de comptar amb un bloc dedicat a un fotògraf, Rafa Aguado, que està destinat a ser l’Antoni Marzal del present segle”.
