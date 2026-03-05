La Nau acull la presentació de la biografia ‘Raimon. Aquest jo que jo soc’
Miquel Alberola presenta Raimon. Aquest jo que jo soc en el mateix lloc a on el cantautor va oferir el seu primer concert. Paco Cerdà, Premi Nacional de Literatura, dialogarà amb l’autor, i Borja Penalba interpretarà Al vent
La Universitat de València acull, este dijous, en La Nau, la presentació de Raimon. Aquest jo que jo soc, la biografia més completa publicada fins a la data sobre el cantautor de Xàtiva. L’acte, que se celebrarà en l’edifici històric a on Raimon va oferir el seu primer concert —concretament en el Paranimf—, reunirà el periodista i escriptor Miquel Alberola, autor del llibre, en un col·loqui, amb el també periodista Paco Cerdà, que ha sigut guardonat amb el Premi Nacional de Literatura. La vetlada culminarà amb la interpretació d’Al vent a càrrec del músic Borja Penalba.
Publicat com un ambiciós recorregut per la vida i trajectòria de Raimon, el volum traça l’itinerari vital de Ramón Pelegero, el Pele, des de la seua infància en la Xàtiva de postguerra, marcada pel bombardeig de 1939 i el silenci imposat pel franquisme, fins al final d’una carrera artística definida per la coherència moral, l’exigència estètica i la fidelitat a una manera d’entendre la cançó.
Més que una biografia a l’ús, el llibre es presenta com un homenatge intel·lectual i humà. Alberola reconstruïx la formació del jove Raimon entre l’escola religiosa i l’adoctrinament del règim, el seu despertar cultural en la Universitat de València i el descobriment decisiu de la poesia d’Ausiàs March, la radicalitat moral de la qual marcaria la seua concepció de la paraula. Anys després, eixa influència cristal·litzaria en la musicalització de textos com Veles e vents, una de les fites de la seua trajectòria.
L’assaig també aborda la relació personal i artística amb Salvador Espriu, l’obra del qual va inspirar composicions com Inici de càntic en el temple, que confirmava la capacitat de la cançó per a sostindre una poesia d’alta exigència literària. En paral·lel, analitza l’aparició d’Al vent, cançó que va marcar l’inici de la seua projecció pública i el va situar en el context de la Nova Cançó, encara que sempre des d’una singularitat que va desbordar qualsevol etiqueta col·lectiva.
Un dels eixos centrals del llibre és la llengua. Cantar en català durant el franquisme, subratlla Alberola, no va ser en Raimon un gest estratègic, sinó una fidelitat profunda a la seua llengua materna i a la cultura que la sustenta. Eixa elecció va condicionar tant la seua trajectòria com la recepció de la seua obra dins i fora del país.
La presentació en La Nau afig un component simbòlic a la cita. Va ser en el seu Paranimf a on Raimon va iniciar públicament un camí artístic que va transformar la cançó en un espai d’afirmació cultural i consciència moral. Dècades després, eixe mateix escenari acull l’obra que aspira a convertir-se en la biografia definitiva d’una de les veus fonamentals de la música i la cultura contemporànies valencianes.
