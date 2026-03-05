El nombre de valencianes directives creix i supera la mitjana nacional
Només una de cada deu empreses valencianes compta amb una dona en el càrrec de CEO, segons un informe elaborat per Grant Thornton
La igualtat de gènere en el col·lectiu dels directius avança a la Comunitat Valenciana, però no tot el ràpid que caldria. Tant és així que, en l’últim any, les firmes de l’autonomia van incrementar el percentatge de dones en llocs de direcció, que va passar del 36,1 % al 38,6 %, situant-se d’esta manera per damunt de la mitjana nacional (37,3 %). No obstant això, la presència de dones en els llocs de responsabilitat amb verdadera influència continua sent limitada.
Segons el Women in Business 2026 (WIB), l’informe elaborat des de fa 22 anys per la firma de servicis professionals Grant Thornton a escala nacional i internacional, la proporció de dones CEO a la Comunitat Valenciana se situa en el 13 %, cinc punts per davall de la mitjana nacional (18,5 %). El percentatge de sòcies (8 %) i de presidentes (8 %) sí que supera la mitjana espanyola. En eixe àmbit, les dones CEO han caigut deu punts en tres anys.
Quadros
“Hem de preguntar-nos què està ocorrent en els quadros directius perquè, una vegada que hi ha hagut dones al capdavant, no es continue apostant per elles al produir-se canvis corporatius de rellevància. L’equilibri de comandament directiu entre hòmens i dones sempre és efectiu i és una meta a la qual les companyies han d’acostar-se”, destaca Isabel Perea, sòcia directora d’Auditoria i portaveu de l’informe Women in Business.
L’estudi de Grant Thornton també analitza les perspectives de les empreses mitjanes en matèria de polítiques de diversitat i inclusió. En este sentit, un 61 % de les firmes valencianes manté o incrementa la seua aposta per esta mena de polítiques, per un 27 % que preveu flexibilitzar-les o ja ho ha fet i un 11 % que declara la seua intenció d’eliminar o haver eliminat alguna mesura. Són percentatges rellevants que, no obstant això, se situen per davall de la mitjana nacional, a on un 73,6 % de les empreses esperen reforçar les seues iniciatives i un 23 % preveu flexibilitzar-les.
En este sentit, el 22 % de les empreses valencianes admet que el debat global respecte a estes iniciatives les ha portat a revisar les seues polítiques, un percentatge lleugerament superior al de la mitjana nacional (17,9 %). No obstant això, la revisió periòdica se situa a la Comunitat com el factor més important perquè les empreses valencianes revisen les seues iniciatives.
Diversitat
L’aposta per la diversitat sembla estar directament relacionada amb millors resultats financers. En l’àmbit global, les companyies que declaren estar compromeses amb les seues iniciatives d’igualtat i, a més, planegen implementar-ne de noves presenten majors percentatges de creixement. Un 73 % indica haver incrementat ingressos en més del 5 % i un 56,2 % haver augmentat plantilla més del 5 %. En canvi, entre els qui planegen retirar iniciatives, estos percentatges descendixen a 40,1 % (ingressos) i 35,9 % (plantilla).
A la Comunitat Valenciana, els agents externs més preocupats per les polítiques de diversitat d’una empresa són els assessors (27 %) i els clients (15 %). A escala nacional també té un major pes la influència d’assessors externs (18,5 %).
Les companyies espanyoles vinculen, a més, la seua estratègia de diversitat i inclusió a totes les etapes del treballador en la companyia. Una gestió integral que, segons l’informe, “evidencia la importància que concedix l’empresa espanyola al desenrotllament del personal intern. En l’àmbit regional també hi ha una certa aposta pel planter, encara que més suavitzada”. Segons les dades del Women in Business, en les últimes vacants de responsabilitat, el 53 % de les empreses valencianes va optar per la promoció interna d’empleades, enfront del 47 % de contractació externa. Nacionalment, l’aposta pel talent intern afecta el 64 % de les empreses.
Polítiques de gènere
L’estudi de Grant Thornton posa de manifest, així mateix, que la promoció del lideratge femení no és una qüestió que concernix exclusivament les dones, sinó un objectiu compartit que interpel·la el conjunt de la societat. En este sentit, un elevat percentatge dels enquestats valencians, hòmens i dones, considera que les polítiques de gènere d’una companyia són importants per a optar a un lloc. Un 61 % les considera prioritàries, mentres que un altre 29 % creu que és un factor important. Únicament el 10 % creu que no té rellevància per al seu procés de selecció.
