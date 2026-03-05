Picanya construïx un mur i un pas per als vianants per a protegir de riuades les cases al costat del barranc de Poio
El projecte, finançat amb fons de l’Estat per valor de 2.849.228 euros, inclou arbratge, mobiliari urbà i una nova barana de formigó
Les obres per a millorar la seguretat de Picanya no paren. A la reconstrucció dels ponts i les passarel·les derrocades per la barrancada, d’una manera més resilient perquè suporten grans avingudes d’aigua, se sumen ara els treballs per a millorar els màrgens del llit. En este sentit ja han començat les obres per a construir un mur de contenció en la zona del barranc entre el carrer del Sol i el carrer València, acompanyat d’un passeig ciclopedestre, amb zona enjardinada, que servisca de parapet a les cases en primera línia del llit i evitar una altra tragèdia com la que va patir el barri de l’Almassereta.
El projecte, la memòria del qual es va aprovar sense rebre cap esmena, és finançat amb els fons del Pla de resiliència de l’Estat, amb un import de 2.849.228 euros, al qual cal sumar l’aportació de la CHX. Des del consistori assenyalen que esta ambiciosa obra, impulsada per l’equip de govern municipal, respon a tres grans objectius.
Construir un mur de protecció que garantisca la seguretat de les vivendes pròximes i reforçar la seua estabilitat estructural; millorar la circulació de l’aigua en cas de riuades, a fi d’incrementar la seguretat del nostre veïnat, i crear un nou corredor verd per a vianants i ciclistes, que connecte la passarel·la María Cambrils amb el pont del carrer València.
“Esta actuació permetrà recuperar els espais malmesos per la dana i transformar la part posterior dels edificis del carrer Corts Valencianes en un itinerari segur, verd i obert al barri”, assenyalen des del Govern socialista.
Al costat de la passarel·la reconstruïda
El projecte busca reforçar l’estructura del barranc, afavorir la permeabilitat del llit i generar un nou corredor verd per a vianants. Este passeig es projecta entre la passarel·la María Cambrils, una de les infraestructures arrasades per la riuada i a punt d’inaugurar-se, i el pont del carrer València, també destruït el dia 29. Esta intervenció també suposa la creació d’un passeig per als vianants accessible, acompanyat de zones enjardinades, sobre la part de darrere dels edificis del carrer Corts Valencianes. Uns edificis que van ser greument amenaçats en els seus fonaments per la crescuda del dia 29 d’octubre.
El disseny inclou arbratge, mobiliari urbà i una nova barana de formigó, que millorarà la seguretat i la integració amb l’entorn. “Un pas més perquè Picanya siga un poble més segur, sostenible i amable amb les persones”, assenyalen.
