La pluja paralitza les Falles 2026, inclosa l’eixida de peces al carrer
La pluja obliga a modificar l’agenda de les Falles: se suspén l’eixida dels monuments i la comitiva oficial reduïx els seus actes, encara que el muntatge de carpes continua
Les Falles 2026 s’agafen un dia de pausa. Les inclemències meteorològiques són un convidat que és estrany que no visite la festa en algun moment de l’any. Encara que fa la sensació que, en els últims anys, s’estiga multiplicant. L’any passat, per exemple, a més de la inestabilitat de la setmana de Falles, va haver-hi tres dies de suspensió quasi completa. Després d’esquivar les amenaces del 3 i 4 de març, en esta ocasió sí que s’ha suspés la del 5 de març, més que els festejos, que també, les activitats.
No poden parar ni el muntatge de carpes, que es farà en unes condicions gens desitjables, però factibles, ni la visita del jurat al concurs de carrers il·luminats. La pluja no és tan forta com per a aconsellar l’apagada de les llums, però dependrà de com estiga la vesprada a partir de les set i mitja.
Les Forces Armades ja van suspendre l’acte previst per a hui, la festa en la qual conviden les comissions falleres. I el que es pausa és l’eixida dels monuments als carrers. De fet, el 5 era la data prevista per a iniciar el trasllat, que no tots els artistes d’Especial i Primera utilitzen. La pèrdua de 24 hores no és especialment greu. A partir de divendres, jornada en què persistix la pluja, però de manera menys intensa, podrien eixir les primeres peces, però el gros serà a partir de dissabte, jornada en què remetrà.
La falla municipal ha aconseguit utilitzar les dos jornades per a fer aplec a peu de plaça, cobertes amb plàstics gruixuts, per a evitar la filtració d’aigua.
La comitiva oficial tindrà reducció d’agenda, cosa que ve bé per a recuperar forces. Hui tenen la presentació dels Premis Controla i la visita a El Corte Inglés.
