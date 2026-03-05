València Basket - Zalgiris: amb la ment posada en els quarts de l’Eurolliga
El València Basket busca consolidar la seua segona posició en l’Eurolliga este dijous en el Roig Arena, a on rep el Zalgiris Kaunas, rival lituà, amb l’objectiu d’afermar-se en la taula
Pilar López
Després de la contundent victòria aconseguida la setmana passada en la pista del Baskonia, el València Basket reprén l’Eurolliga a casa, en el Roig Arena, este dijous 5 de març (20:30 h, Roig Arena, Movistar+ Deportes 3) amb l’objectiu d’afermar la segona posició en la classificació que ocupa i fer un pas més cap a la classificació directa per a quarts de final. Serà el primer dels dos partits que afronta esta setmana com a local el València Basket, que, després de rebre en l’Eurolliga el Zalgiris, també jugarà en el Roig Arena, este diumenge, contra l’UCAM Múrcia en un partit en la tornada de la Lliga Endesa després de l’aturada del cap de setmana passat per les finestres FIBA.
A consolidar la segona plaça
La fase regular de l’Eurolliga, que arriba a la seua jornada 30, entra en la recta final i cada partit ara és clau en una de les edicions més igualades dels últims anys. El València Basket, amb 19 victòries i 10 derrotes, és segon en la taula, a dos victòries del líder, el Fenerbahce, mentres que el seu rival, el Zalgiris, és sext amb 17-12. Cal recordar que els sis primers aconseguiran la classificació directa per a quarts, mentres que els classificats entre el sèptim i el dècim jugaran la “repesca” o play-in, del qual eixiran els dos últims equips que participaran en eixe encreuament de quarts que dona accés a la final a quatre d’Atenes. El Zalgiris està empatat en la taula amb el Hapoel Tel Aviv, quint amb un xoc menys, i amb el Barcelona i l’Estrella Roja, sèptim i octau. Nové i dècim són el Mònaco i el Panathiniakos, amb 16 partits guanyats, i onzé és el Dubai, amb quinze. El València té, per tant, quatre triomfs de marge quan falten deu partits. Una victòria contra el Zalgiris li permetria posar terra pel mig amb els lituans i afermar-se en la zona privilegiada de la taula.
La plantilla taronja, al complet
Pedro Martínez ja ha recuperat els internacionals Isaac Nogués i Brancou Badio, així com Kameron Taylor, absent en el partit de la setmana passada a Vitòria per un esquinç de turmell. El jugador s’ha incorporat als entrenaments al costat de la resta dels seus companys, per la qual cosa la plantilla taronja està al complet i el tècnic taronja haurà de descartar tres jugadors abans del partit.
El Zalgiris es presenta com un rival molt complicat que, a més, travessa un gran moment després d’haver aconseguit dos triomfs com a local contra altres dos equips de la zona de play-off com el Hapoel IBI Tel Aviv (93-82) i l’Olympiacos Piraeus (99-94, després de dos pròrrogues). A la seua habitual fortalesa com a local, l’equip verd li afig enguany una condició de visitant perillós amb set victòries en pistes complicades com la del FC Barcelona, AS Mònaco, Hapoel IBI Tel Aviv o EA7 Emporio Armani Milà. Els lituans, a més, s’hi juguen molt, ja que necessiten guanyar per a no despenjar-se del grup capdavanter de l’Eurolliga.
El partit suposarà un duel entre l’equip que més punts anota per partit, el València Basket (91), amb el que més eficàcia ofensiva per possessió presenta. A més, amb un 39 % d’encert, el Zalgiris és el millor tirador de tres de la competició.
El València Basket vol posar fi a una ratxa de 15 anys
El València Basket tindrà, a més, una motivació afegida: guanyar un rival al qual no supera a València des de fa 15 anys. El partit de dijous serà la sèptima vegada que el Zalgiris Kaunas visite el València Basket per a un partit d’Eurolliga. El balanç és favorable a l’equip lituà, que va guanyar en les seues quatre últimes visites a la Fonteta per a col·locar el balanç general a València en 2-4. Per a trobar l’últim triomf valencià com a local contra este rival cal remuntar-se al top 16 de la EuroLeague 2010-11, en concret al 19 de gener de 2011, quan el València Basket es va imposar per 73-59. Els dos equips arriben a este partit amb el balanç general històric empatat, amb 7 triomfs per a cada costat, per la qual cosa el vencedor d’este partit el col·locarà a favor seu. L’últim precedent és el partit de la primera volta, disputat el 7 de novembre en el Zalgirio Arena, dins de la jornada 9, i que va acabar amb triomf verd per 86-77.
El Zalgiris compta amb una plantilla de gran qualitat. L’MVP de l’última jornada, el base francés Sylvain Francisco, arriba en un gran moment de forma com el quart jugador més valorat del torneig i lidera un dels quartets més valorats de la competició, el que forma al costat de Moses Wright, Azuolas Tubelis i Nigel Williams-Goss. L’equip lituà tindrà l’única absència del pivot Laurynas Birutis per una lesió al genoll.
