Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges

La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n’ha investigat quatre més

Un vehicle de la Guàrdia Civil, al costat de desenes de caixons de taronges / Guàrdia Civil

Óscar García

Alzira

La vigilància preventiva dona resultats a la Ribera Alta. Un vol de dron realitzat per la Policia Local de Carcaixent ha permés a la Guàrdia Civil actuar contra quatre persones sospitoses d’haver robat més de 63.000 quilos de taronges en diversos municipis de la comarca.

Segons ha detallat l’institut armat, les patrulles de vigilància rural desplegades durant la campanya de recol·lecció de cítrics van identificar, a través d’un dispositiu RPA, una colla que estava recol·lectant fruita en una explotació, aparentment sense autorització del propietari.

Davant d’esta situació, la informació va ser traslladada a la Guàrdia Civil. L’Equip Roca va analitzar les dades i va localitzar el punt en el qual els investigats venien el gènere presumptament sostret. A més, els agents van comprovar que els autors utilitzaven una empresa de cítrics legalment constituïda per a donar aparença de legalitat a les vendes de la fruita robada.

Posteriorment, els investigadors van analitzar les operacions comercials realitzades per este grup i van detectar irregularitats en l’entrega de 63.093 quilos de taronges, amb la venda de les quals els autors haurien obtingut un benefici de fins a 14.613 euros.

Com a resultat de l’operació, un home de 28 anys ha sigut detingut. A més, quatre persones més, d’entre 34 i 60 anys, romanen investigades. A tots ells se’ls atribuïxen presumptes delictes de furt i falsedat documental.

Les diligències han sigut remeses a la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Alzira.

Power Electronics supera els 1.300 milions de facturació en 2025 i consolida el seu lideratge als EUA

Més conseqüències de la borrasca Regina: Gandia suspén l’acte institucional i Benifairó de la Valldigna ajorna la III Corre-Camina

Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges

Estivella reconeixerà la seua veïna que va liderar les mobilitzacions femenines en la Barcelona de 1918

Públic local i el Dia del Pare impulsaran la facturació hostalera en les Falles de València enguany

El Ministeri Fiscal demana deu anys i mig de presó per al jugador de l’Elx Rafa Mir per agressió sexual agreujada

Periodista, model, actriu, dolçainera professional, futbolista, cantant... i tantes i tantes "vergerines amb talent"

