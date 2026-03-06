Estivella reconeixerà la seua veïna que va liderar les mobilitzacions femenines en la Barcelona de 1918
La Regidoria de Cultura organitza un esdeveniment per a honrar Amàlia Alegre, que inclourà la presentació d’un llibre sobre ella i l’actuació d’Eva Gómez
Estivella reconeixerà, este divendres, la figura històrica d’Amàlia Alegre, una veïna poc coneguda en la localitat però que va tindre una gran rellevància social en la Barcelona de 1918 per liderar les mobilitzacions de dones que es van produir del 10 al 28 de gener i van deixar des de concorregudes manifestacions fins al tancament d’unes 300 empreses i unes 4.000 dones en vaga.
L’acte tindrà un caràcter especialment emotiu, ja que comptarà amb la participació de les besnetes d’aquella autèntica líder, Carmen Jiménez Guillamón i Imma Guillamón Chialé. Es tracta de dos veïnes de Barcelona que ja en 2023 van aconseguir fer valdre la seua figura al reunir la seua història en un llibre, Amàlia Alegre i la revolta de les dones.
Per això, ara podran conéixer el poble natal de la seua avantpassada i presentar allí també eixe treball que els va permetre donar a conéixer la seua trajectòria a Barcelona, fins al punt que posteriorment “li van dedicar una placa en el seu record en el carrer a on vivia, el de l’Om”, com explica a Levante-EMV el cronista oficial d’Estivella, Lluís Mesa.
Precisament, l’investigador valencià Lluís Mesa va dedicar un dels seus llibres a Amàlia Alegre, concretament la seua obra de teatre titulada Les 11 de maig, en la qual va voler retre homenatge a les dones que en 1911 van protagonitzar a Estivella la que, fins ara, és considerada la primera manifestació de dones del Camp de Morvedre.
La vesprada no es limitarà a la presentació del llibre. Després del col·loqui tindrà lloc una actuació de la cantautora Eva Gómez, que interpretarà poemes musicats de l’escriptora valenciana Maria Beneyto sota el títol “Ací estic. Jo soc aquella”, en un recital que enllaça literatura, memòria i reivindicació femenina.
Les activitats, organitzades per l’Ajuntament d’Estivella mitjançant la Regidoria de Cultura, s’emmarquen en les iniciatives culturals prèvies al Dia Internacional de la Dona, amb l’objectiu de recuperar referents històrics femenins i acostar la seua història a la ciutadania. L’acte se celebrarà a les 19 hores en l’Espai Cultural de l’Hostal i l’acte està obert al públic fins a completar aforament.
