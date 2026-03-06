Les feministes valencianes se citen el 8M amb els lemes “Democràcia, sense feminisme = barbàrie” i “Contra l’ofensiva imperialista”
La marxa de la Coordinadora Feminista arrancarà a les 17:30 hores des de la Porta de la Mar, i la de l’Assemblea Feminista ho farà a les 17:00 h des del CIE de Sapadors
Eva Tortajada
Amb el lema “Democràcia, sense feminisme = barbàrie”, la Coordinadora Feminista de València alçarà la bandera del 8-M este diumenge en la manifestació que arrancarà a les 17:30 hores en la Porta de la Mar. Una cita no exempta de polèmica prèvia, encara que resolta en l’últim moment, després d’arribar a un acord amb l’Ajuntament de València perquè no coincidisquen la marxa i l’espectacle pirotècnic que estava previst eixa mateixa nit. La marxa, doncs, mantindrà el seu recorregut “històric” pels carrers Colón, Xàtiva, avinguda Marqués de Sotelo, plaça de l’Ajuntament i Sant Vicent per a acabar amb la lectura del seu manifest en la plaça de la Reina.
“No és una manifestació casual”
En un principi, la manifestació havia de començar a les 18:00 hores, però el problema va vindre quan l’Ajuntament de València va plantejar per a eixe dia un castell de focs artificials a les 20:00 h. Este horari és habitual en els diumenges de març des de fa uns anys, però esta vegada coincidia amb la manifestació del 8 de març, cosa que oposició i la Coordinadora Feminista van interpretar com un “boicot” a la manifestació.
Èlida Puig, membre i portaveu de la Coordinadora, ha explicat que “esta no és una manifestació casual, es fa tots els anys i sempre amb el mateix recorregut”. Finalment, des de l’Ajuntament es va proposar avançar la manifestació mitja hora i retardar el castell fins a les 21:00 hores, opció que va ser acceptada per l’organització feminista.
“Dimecres, a les 22:24 hores, l’Ajuntament de València va rebre contestació de l’Escola de Pensament Feminista, en representació de la Coordinadora Feminista de València, en què es valora positivament la proposta de l’Ajuntament per a fer compatibles la manifestació del 8M amb l’espectacle pirotècnic programat en la plaça de l’Ajuntament”, anunciava el consistori en un comunicat.
L’Assemblea eixirà des del CIE
Per la seua banda, i per quart any, la manifestació de l’Assemblea Feminista partirà des d’un altre punt i mitja hora abans. Ho farà en el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors, localització gens aleatòria. Raquel Sorribes, portaveu de l’organització, ha explicat que l’elecció es deu al fet que esta “és una institució que reprimix les persones migrants i és fonamental que el feminisme vaja de bracet amb l’antiracisme”. Abans, a les 16:00 hores tindran lloc els actes i performance dels col·lectius antiracistes que organitzen la protesta de la mà de l’Assemblea.
Amb la pancarta principal de “Contra l’ofensiva imperialista i colonial, els transfeminismes defensem la vida”, la marxa passarà per molts punts de la ciutat i tindrà un segon punt de trobada en la plaça de Sant Agustí a les 18.00 h. La manifestació acabarà una hora després en la plaça de la Mare de Déu.
Manifestacions separades des de 2023
Este serà ja el quart any consecutiu en el qual se celebren dos protestes separades. La primera vegada va ser en 2023, quan les dos organitzacions van decidir anar per separat per discrepàncies polítiques en temes com la Llei trans, la Llei del “només sí és sí” o la prostitució. Divergències que, no obstant això, no frenen la reivindicació feminista.
“Com qualsevol moviment polític, és divers”, declarava este dijous la portaveu de l’Assemblea Feminista de València. “Podríem valorar una manifestació conjunta sempre que s’arribara a un consens sobre ser acollidores amb tots els col·lectius i transinclusives, però no és dolent que hi haja més d’una protesta”, concloïa. Per la seua banda, la portaveu de la Coordinadora, encara que sense especificar quines serien les peticions de l’organització per a arribar a un acord, assenyalava: “Sempre estem disposades a parlar, però eixa conversa no s’ha produït”.
