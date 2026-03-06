Més conseqüències de la borrasca Regina: Gandia suspén l’acte institucional i Benifairó de la Valldigna ajorna la III Corre-Camina
L’Ajuntament de la capital de la Safor informa que es buscarà una nova data per a la celebració de la jornada d’este divendres, 6 de març
La borrasca Regina es recordarà durant molt de temps a Gandia i en la comarca de la Safor. La pluja persistent altera de manera considerable l’agenda d’actes.
A Gandia, a causa de la previsió de pluges durant les pròximes hores, el Departament d’Igualtat, Diversitat i LGTBI de l’Ajuntament de Gandia informa que l’acte institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona, previst per a les 11:00 hores d’este divendres, 6 de març, queda ajornat i es buscarà una nova data per a dur a terme esta celebració.
L’acte central en la plaça Major havia d’arrancar amb una interpretació conjunta de diversos centres educatius, seguida d’una globotada simbòlica. Posteriorment, s’havia de llegir el manifest a càrrec de dos jóvens representants del programa Corresponsals.
També s’havien d’entregar els premis dels concursos vinculats al 8M. Així mateix, s’havia de fer públic el manifest del decàleg de la dona amb discapacitat, reforçant els valors d’inclusió i respecte. La jornada havia de culminar amb el tradicional dinar en el carrer Tossal.
Més canvis i suspensions
D’altra banda, les previsions meteorològiques també obliguen a ajornar la III Corre-Camina Bollo Natural Fruit a Benifairó de la Valldigna, prevista inicialment per a este dissabte, dia 7 de març. La nova data de celebració serà el pròxim dia 21, amb el mateix format i recorregut de la prova. Esta activitat continua emmarcada dins dels actes del Dia Internacional de la Dona.
També a Tavernes de la Valldigna ha quedat suspesa la Cursa de la Dona prevista per a este divendres, 6 de març; i a Simat de la Valldigna ha sigut ajornada, fins al dia 21, una ruta literària amb una escriptora local.
