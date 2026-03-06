Més rebaixes fiscals: la Generalitat aprova una altra deducció de l’IRPF per a gastos musicals
El Consell assegura tindre “capacitat financera” per a continuar reduint la pressió fiscal i defén que són “compatibles amb la millora en els servicis públics”
Més rebaixes fiscals a la Comunitat Valenciana. En esta ocasió, el Consell ha aprovat un decret llei per a la creació d’una deducció en l’IRPF per gastos vinculats amb el foment i la formació musical, com la matriculació en centres d’ensenyança o la compra d’instruments per part del seu alumnat. La mesura se suma a altres baixades d’impostos ja anunciades per Juanfran Pérez Llorca, que també ha ampliat sensiblement el nombre de beneficiaris a l’incrementar el límit de renda fins als 60.000 euros.
El portaveu del Govern valencià, Miguel Barrachina, ha explicat, durant la roda de premsa posterior al ple del Consell, que, amb este nou decret llei, es modifica la Llei 13/1997, que regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), i convertix en població diana el 90 % de valencians, sense que la recaptació es ressentisca, segons ha tornat a defendre.
En concret s’inclouen deduccions de fins a 150 euros per les taxes i quotes per ensenyances de música impartides en conservatoris i escoles de música, o de música i dansa, inscrits en el Registre de centres docents de la Comunitat Valenciana, tant públics com privats, així com les quotes realitzades per les persones sòcies de societats musicals integrades en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
També s’establixen rebaixes fiscals de fins a 150 euros pels gastos vinculats a la formació i perfeccionament musical, incloent-hi màsters, cursos i seminaris impartits per centres oficials d’ensenyança, així com la compra d’instruments i partitures en el marc de les activitats de formació o divulgació de la música desenrotllades per estos centres, sense que siga deduïble la part dels gastos finançats amb subvencions públiques.
Finalment, s’inclou dins de l’àmbit de la deducció la compra d’entrades per a l’assistència a concerts de música organitzats pels centres docents i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
Fins a 60.000 euros de renda
Estes deduccions s’aplicaran a contribuents de la Comunitat Valenciana amb una base liquidable general i de l’estalvi de fins a 60.000 euros en tributació individual, i de 78.000 euros en les rendes conjuntes. Es tracta dels mateixos nivells de renda ampliats recentment per a les deduccions sociosanitàries i esportives en l’IRPF.
Esta mesura tindrà caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2025, per la qual cosa serà efectiva en la campanya de la renda que comença el pròxim 8 d’abril, ha remarcat Barrachina.
“Tenim capacitat financera”
A preguntes dels mitjans sobre com és possible continuar augmentant les deduccions fiscals i les rendes que s’hi poden acollir si la Comunitat Valenciana patix “asfíxia financera”, Miguel Barrachina ha assegurat: “Tenim capacitat financera en este moment per a permetre’ns eixes deduccions”.
En eixe sentit, ha ressaltat que el Consell “ha demostrat ser capaç de rebaixar impostos” com el de la renda, successions i transmissions patrimonials a jóvens, i, al mateix temps, “augmentar la recaptació”. El motiu, ha destacat, és la creació de 98.800 ocupacions més en 2025.
“La simplificació, la desburocratització i la baixada d’impostos han fet que l’activitat econòmica a la Comunitat Valenciana cresca. En 2025 vam liderar la creació de l’ocupació a Espanya segons l’INE i enguany liderarem també el creixement econòmic segons les previsions. Això ens permet que siguen molts més valencians que es permeten pagar impostos i que tots ells paguen menys impostos”, ha remarcat.
Barrachina ha assegurat que el Consell ha fet “compatible la baixada d’impostos amb la millora en la prestació dels servicis públics”. En eixe sentit, ha assegurat que hi ha 5.000 docents i mil metges més que amb el Consell de PSPV i Compromís.
