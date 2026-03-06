Energies renovables
Power Electronics supera els 1.300 milions de facturació en 2025 i consolida el seu lideratge als EUA
El mercat estatunidenc concentra un 70 % del negoci de l’empresa valenciana
El grup Power Electronics ha tancat l’exercici 2025 amb una facturació superior als 1.300 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement de més del 20 % respecte als 1.091 milions d’euros registrats en l’exercici anterior. Esta evolució positiva dels ingressos s’ha reflectit també en els resultats del grup, amb un ebitda superior als 250 milions d’euros.
El mercat estatunidenc ha sigut el principal motor de creixement durant l’exercici, ja que representa aproximadament el 70 % de la facturació total del grup. Esta evolució confirma el posicionament de Power Electronics com a actor de referència als Estats Units, un dels mercats més exigents en l’àmbit tecnològic i industrial. A més dels EUA, el grup continua creixent en països altament competitius com Austràlia i el Regne Unit.
Power Electronics, segons destaca la companyia, manté la seua aposta pel talent i el creixement sostenible de l’ocupació. A tancament de l’exercici 2025, la plantilla del grup ascendix a 3.685 persones, enfront de les 3.391 de l’exercici anterior. El grup demostra el compromís amb la indústria i l’ocupació local amb més de 2.800 empleats directes i amb més de 14.000 ocupacions indirectes a Espanya.
“El creixement registrat en 2025 és el resultat d’una estratègia empresarial sòlida, basada en el servici, la qualitat i el talent i amb una aposta ferma per la innovació tecnològica”, assenyala David Salvo, CEO de Power Electronics.
Inversions
El grup afronta l’exercici 2026 amb unes perspectives sòlides de creixement, malgrat un entorn marcat per incerteses macroeconòmiques i geopolítiques, especialment rellevants en el mercat estatunidenc. En este context, Power Electronics continuarà escometent noves inversions per a incrementar la seua eficiència i la seua capacitat productiva, tant a Espanya com als Estats Units, com hubs productius estratègics per al creixement futur del grup.
