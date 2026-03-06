Públic local i el Dia del Pare impulsaran la facturació hostalera en les Falles de València enguany
L’Associació d’Hostaleria de Barris de València preveu un creixement moderat en Falles, amb un 47,8 % d’establiments esperant millorar la seua activitat, influenciada pel clima i el calendari faller
El sector hostaler encara les Falles amb perspectives de creixement moderat i una demanda més concentrada en dates clau. El 47,8 % dels establiments preveu millorar la seua activitat respecte a 2025, mentres que un 39,1 % estima que mantindrà nivells similars i un 13 % anticipa un retrocés, segons dades oferides per la Coordinadora d’Hostaleria dels Barris de València.
El clima i el calendari jugaran un paper determinant en este sentit. Segons la coordinadora, el cap de setmana del 14 i 15 concentrarà el major volum de negoci per al 76,2 % dels locals, principalment de les zones més cèntriques, de més activitat fallera i amb falles de secció especial, concentrant el gros de reserves tant en dinars com en sopars. A això se sumarà el dia 19, jornada en la qual també s’espera un repunt significatiu de reserves amb motiu de la celebració del Dia del Pare, la qual cosa reforçarà la facturació en la recta final de la setmana festiva.
Des del punt de vista econòmic, l’activitat no serà homogènia durant tot el cicle faller —assegura—, ja que el comportament del consum serà diferent. “La resta de la setmana fallera estarà marcada per una demanda més espontània i menys planificada, amb un consum més orientat al producte ràpid, entrepans, tapes i menjar per a emportar, i menys volum de reserves. Este patró afavorix una major rotació de públic en els locals d’hostaleria, encara que reduïx la previsió anticipada d’ocupació de públic i el tiquet mitjà per persona”.
Públic principalment local
Segons la Coordinadora d’Hostaleria dels Barris de València, les Falles d’enguany estaran caracteritzades per un públic majoritàriament local. Els hostalers preveuen que la major part dels clients procedisquen de la ciutat i d’altres municipis de la província de València.
No obstant això, dos de cada tres establiments confien a rebre també públic internacional, encara que sense arribar als nivells de grans pics turístics dels anys anteriors, coincidint els dies grans en cap de setmana. En la majoria dels casos, seran familiars o amics d’estudiants Erasmus i de ciutadans estrangers que viuen a València, per la qual cosa bona part d’estes visites arribaran a través de residents en la ciutat més que del turisme convencional.
Este perfil de visitant sol allotjar-se en vivendes particulars, la qual cosa pot reduir part del gasto en restauració enfront del turista que s’allotja en hotels i concentra més consum en bars i restaurants.
