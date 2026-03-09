Llevant UE
Carlos Espí va llançat cap a la selecció sub-21
El jugador del planter entra en la prellista de l’Espanya dirigida per David Gordo mentres es destapa com el davanter referència del Llevant: 3 gols en 2 partits
Rafa Esteve
Els arguments de permanència en Primera Divisió per al Llevant es balancegen després del cruel empat contra el Girona, patit en el temps de descompte i de manera desafortunada. A Orriols, per molt que li servisca per a retallar distància amb la salvació, li fa mal el revés per la urgència classificatòria, però sent que té possibilitats de revertir la seua situació actual al presenciar, amb tints d’emoció, la seua nova referència en la davantera, que ha deixat arrere la seua etiqueta de promesa per a convertir-se en un atacant disposat a dominar el futur amb les seues qualitats, cada vegada més escasses en el món del futbol. “Pot ser un cas molt seriós en el futur”, va assegurar Luís Castro en la roda de premsa posterior al partit contra el Girona.
Malgrat això, el jugador del planter del Llevant ja és un futbolista de present. Els seus 20 anys no són un impediment per a demostrar que l’elit és l’escenari a on millor es desimbol. Mai, ni quan li van obrir la porta del Ciutat per a buscar minuts lluny de València, va dubtar de les seues facultats, i la seua aposta per créixer amb els colors que l’han vist créixer, sense atendre interessos en forma de cessió, l’ha portat a convertir-se en el ‘9’ al qual el Llevant s’agarra per a romandre en Primera Divisió… I a aspirar a defendre l’elàstica de la selecció espanyola sub-21.
Segons va poder saber Superdeporte, el nascut a Tavernes de la Valldigna està en la prellista de l’equip comandat per David Gordo per a representar el combinat nacional al llarg de la parada per compromisos internacionals d’este mes, en la qual Espanya jugarà contra Xipre i Kosovo, partits corresponents a la fase de classificació de l’Eurocopa de 2027. Després d’estrenar convocatòria amb el seu país en 2024 a través de la sub-19, el nom de Carlos Espí irromp, esta vegada, en l’escaló previ al combinat absolut, tractant-se amb grans talents i jugadors que apunten a ser tendència el dia de demà.
Arguments de sobres
Raons no li falten a l’RFEF per a fixar-se en Carlos Espí. La seua fortalesa física, acompanyada de 194 centímetres d’altura que el definixen com un davanter imponent, el convertix en un rematador nat, en un mal de queixal per a les defenses rivals i en una amenaça d’àrea que, després de generar tots els seus gols partint des de la banqueta, va demostrar contra el Girona que també té capacitat per a perforar porteries rivals des de l’inici. De fet, els seus tres gols en els dos últims partits el catapulten a una ràtio anotadora de prestigi: marca un gol cada 100 minuts (4 en 400) i només el superen Robert Lewandowski (1 gol cada 93) i Kylian Mbappé (1 diana cada 88 minuts). Davant de la falta d’anotacions en clau granota, Carlos Espí s’erigix en el davanter referència en el Llevant mentres desperta interés en la selecció espanyola sub-21.
“Va ser molt dur”
El jugador del Llevant UE Víctor García va assegurar que el gol del Girona “va ser un moment molt dur. Estàvem convençuts d’aconseguir els tres punts i ha sigut un colp dur, però crec que l’equip s’alçarà, competirà a Vallecas i traurà els tres punts”, va dir.
“La centrada va ser de la banda esquerra, jo la vaig pentinar i, just quan anava a pentinar, el jugador crec que Vitor Reis es va recolzar sobre mi, no sé si amb una mà o amb dos. L’àrbitre només va veure el fora de joc en el VAR. Jo li ho vaig comentar diverses vegades, Dela també. No ho van revisar”, va explicar contrariat.
“Tenim claríssim que barallarem junts d’ací al final i no ens rendirem, sobretot amb la nostra gent, el suport que ens estan mostrant. Crec que és el mínim que hem de fer”, va assegurar el futbolista del Llevant UE al final del partit.
