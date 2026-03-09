El Col·legi d’Arquitectes de València inaugura l’exposició “Foc al desert. El temple del Burning Man”
La mostra està comissariada per l’impulsor de l’element central del festival del desert de Nevada que va dissenyar l’arquitecte valencià en 2025 i repassa tot el procés creatiu fins que l’obra es va erigir en el desert
El Col·legi Territorial d’Arquitectes de València (CTAV) inaugura este dimarts, 10 de març, a les 19 hores, l’exposició “Foc al desert. El temple del Burning Man”, una mostra que repassa el procés de creació del temple central del festival estatunidenc Burning Man, dissenyat en 2025 per l’arquitecte valencià Miguel Arraiz. Comissariada per Arraiz i organitzada per la Junta del CTAV, l’exposició es podrà visitar fins al 2 d’abril en la sala d’exposicions de la seu col·legial. El recorregut s’endinsa en el treball desenrotllat per l’equip de l’arquitecte en el desert de Nevada per a alçar el Temple of the Deep, una gran estructura efímera que va presidir la ciutat temporal que cada estiu es construïx en el festival.
Records, desitjos, missatges
Burning Man reunix, cada any, unes 70.000 persones en el desert de Black Rock (Estats Units), a on durant una setmana s’alça una ciutat efímera dedicada a l’art, la creativitat i l’autoexpressió. En el seu centre simbòlic s’erigix el temple, un espai de recolliment a on els assistents depositen records, desitjos o missatges a éssers estimats i que, com marca la tradició del festival, es crema al final de la trobada.
En l’edició de 2025, el temple va ser dissenyat pel valencià Miguel Arraiz, que es va convertir en el primer arquitecte espanyol a assumir este encàrrec. La seua proposta, “Temple of the Deep”, s’inspirava en el kintsugi japonés —la tècnica de reparar ceràmica trencada amb or— i adoptava la forma d’una gran roca clivellada que simbolitzava les ferides emocionals i els processos de sanació col·lectiva.
L’estructura, alçada amb la col·laboració d’un ampli equip internacional d’arquitectes, artistes i voluntaris, va funcionar, durant el festival, com un santuari obert al públic, abans de cremar-se en una gran pira que va marcar el final de l’edició.
L’exposició del CTAV connecta este ritual amb la cultura valenciana del foc i amb la tradició de les Falles, en què també es construïxen monuments efímers destinats a desaparéixer entre les flames. Des de fa nou anys, el col·legi professional explora precisament la relació entre arquitectura i foc a través de diferents projectes vinculats al món faller. En esta ocasió, la reflexió s’amplia més enllà de l’àmbit valencià per a establir un diàleg entre dos contextos culturals aparentment llunyans però units per l’art efímer i el simbolisme de la crema.
Visita guiada a falles experimentals
La iniciativa compta, a més, amb la col·laboració del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), que programarà activitats paral·leles. Entre estes figura una visita guiada a les falles experimentals del centre de València el pròxim 16 de març i una taula redona sobre ritual, foc i contemporaneïtat. L’exposició “Foc al desert. El temple del Burning Man” podrà visitar-se amb entrada lliure del 10 de març al 2 d’abril en la seu del CTAV, situada en el carrer Hernán Cortés de València.
