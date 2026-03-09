Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
La comissió deixa un record permanent dels seus quasi 70 anys d’adorns lluminosos
L’encreuament dels carrers Cuba i Puerto Rico canvia de denominació. Almenys a efectes simbòlics, que no oficials, en la llista de carrers de la ciutat de València. La comissió va celebrar, després del primer premi donat a conéixer este cap de setmana, un acte singular, com és el de retolar a la seua manera este espai amb un distintiu urbà nou.
“Plaça de la Llum” és el nom atribuït a la intersecció entre els dos carrers. Amb un motiu més que sobrat: és el lloc en el qual, al llarg de ja quasi 70 anys, ha crescut el concepte de la il·luminació artística.
La nova “rajola” s’ha descobert en una finca en presència dels premis Lluerna d’enguany, dos fallers de la comissió com són Sergio Luis i Cristina Muñoz. I és que la comissió mateixa s’autodenomina també “Falla de la Llum”. Tot en ella són al·lusions a la decoració artística que tanta identitat li ha donat.
El primer premi de carrers il·luminats aconseguit per la comissió és el que fa 27 en la història del concurs. Huit consecutius.
Este nou nomenclàtor se suma al que, fa uns anys, va retolar la comissió de Mestre Gozalbo-Comte d’Altea. Des de llavors, també un rètol rebateja eixe encreuament com a “Plaça dels Somnis”, en record de les falles que va plantar allí Manuel Algarra.
