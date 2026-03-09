Agricultura sostenible
Desenrotllen nous tipus d’arròs més resistents a la sequera
Els investigadors de l’IVIA busquen varietats resilients i amb tolerància a les malalties
j. b.
L’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) participa en un projecte innovador que té com a finalitat generar línies avançades d’arròs que combinen més rendiment, tolerància a condicions de sequera i limitacions hídriques, així com tolerància a malalties.
El projecte “Desenrotllament de varietats mediterrànies d’arròs editades genòmicament: nous recursos per a un cultiu resistent i sostenible (mEditRice)” compta amb la participació de l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP, CSIC-UPV), segons va informar la Generalitat en un comunicat.
Liderat per la Cooperativa de Productors de Llavors d’Arròs de Sueca (Copsemar), en col·laboració amb l’empresa biotecnològica MadeInPlant, mEditRice aborda “necessitats estratègiques del cultiu de l’arròs” en l’àrea mediterrània, mitjançant l’aplicació de “noves tècniques genòmiques”.
En la pràctica, el projecte permetrà “mitigar l’estrés hídric, ja que augmentarà la resiliència del cultiu en zones productores vulnerables a l’escassetat d’aigua”. A més, és una aposta per una agricultura “més sostenible, ja que reduïx la dependència de fungicides, i per promoure la salut dels ecosistemes, especialment en àrees protegides”. Així mateix, “augmentarà la competitivitat del sector” amb la introducció de recursos genètics nous.
