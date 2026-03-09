La inversió de més de 21 milions en les infraestructures d’aigua potable de Benidorm ha convertit la ciutat en referent en eficiència i sostenibilitat
L’Ajuntament de Benidorm i Veolia, empresa gestora del cicle de l’aigua, han fet una gran aposta per la renovació de xarxes d’aigua potable
La inversió progressiva i el manteniment continu han evitat la pèrdua d’aigua i l’excel·lència del servici durant tot l’any en un municipi amb gran pressió turística
Eduardo Enric
El municipi de Benidorm és un referent en eficiència hídrica i sostenibilitat en l’àmbit nacional i internacional gràcies a la inversió progressiva i el manteniment continu de les infraestructures d’aigua potable. De fet, mitjançant l’Ajuntament i Veolia, empresa gestora del cicle de l’aigua, s’han dut a terme inversions per import superior als 21 milions d’euros en els últims 20 anys, amb l’objectiu de garantir l’excel·lència del servici al llarg de tot l’any i, sobretot, evitar la pèrdua d’aigua.
Cal tindre en compte que es tracta d’un municipi turístic, amb gran pressió per l’increment de població i visitants durant llargs períodes al llarg de l’any. No obstant això, el desenrotllament d’este model s’ha vist acompanyat per una evolució molt positiva en matèria de sostenibilitat, tant que la seua eficiència hídrica se situa en el 95 %, molt per damunt de la mitjana nacional.
Això es deu, entre altres, a la posada en marxa de ferramentes per a la gestió d’actius que permeten planificar la renovació sistemàtica de xarxes, la instal·lació de sensors acústics per a la detecció precoç de fuites, la sectorització telecomandada, la gestió dinàmica de pressions de la xarxa, l’ús d’aigua de mar en la xarxa de llavapeus de les platges o la instal·lació de punts d’ús d’aigua regenerada. De fet, l’ús d’esta mena d’aigua no potable per a qüestions com el reg de parcs o jardins suposa un avanç important en l’estalvi hídric d’aigua per a consum humà.
Per tot això, el gerent de Veolia en el municipi, Ciriaco Clemente, ha destacat que “és imprescindible la inversió sistemàtica i continuada per a mantindre estos nivells d’eficiència i garantir el funcionament normal de les infraestructures d’aigua potable de Benidorm, amb unes necessitats molt especials per la seua condició de ciutat turística i en un territori en el qual a més patim períodes de sequera que poden condicionar la disponibilitat d’este recurs tan fonamental per a la vida”.
En este sentit, ha volgut posar l’accent en el fet que tots els informes d’organismes especialitzats (DAQUAS, AEAS, etc.) aconsellen unes taxes de renovació de xarxes del 2 % anual, al mateix temps que ha advertit que, “en cas contrari, s’anirà precaritzant i augmentant el dèficit d’inversions hidràuliques fins a posar en risc el servici, una situació que hem evitat amb èxit al llarg d’estos últims anys”.
