Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Falleras mayores 8MMontaje falla municipalTiempo FallasGrupo FerreroExplotación apícola Picassent
instagramlinkedin

Les falles de Burjassot homenatgen el tro de bac en la Burjadespertà

Festers en la xafà del muntonet

Festers en la xafà del muntonet / Vicent Ruiz Sancho

Vicent Ruiz Sancho

Les comissions falleres de Burjassot, de la mà de l’Associació Cultural Penya El Coet com a directora d’orquestra, van retre un nou homenatge, este diumenge, al tro de bac. La X edició de la Burjadespertà, que compta amb el patrocini de la Federació de Falles local i la col·laboració de l’Ajuntament des de la Regidoria de Falles, va arrancar a les 8 del matí en la plaça dels Furs, al costat de l’església de Sant Miquel Arcàngel i va concloure en la d’Emilio Castelar —la del consistori— a través del carrer del Tramvia.

La X Burjadespertà a su llegada a la plaza del Ayuntamiento.

La X Burjadespertà arriba a la plaça de l’Ajuntament / Vicent Ruiz Sancho

Com en totes les edicions de la macrodespertà, abans de posar-se en marxa, els tiradors —uns 300— van mostrar el degut certificat de consumidor reconegut com a expert (CRE). Per la seua banda, els penyistes del Coet van repartir el material pirotècnic i les acreditacions necessàries per a poder participar-hi. Així mateix, van recordar les normes de seguretat.

Noticias relacionadas

La X Burjadespertà va culminar en la plaça de l’Ajuntament amb la tradicional xafà del muntonet. Sobre una catifa d’arena repleta de trons de bac, un grup de tiradors els va fer explotar amb les soles de les sabates mentres uns altres apuraven els últims petards de les caixes. Conclòs el “ball”, la Penya El Coet va disparar un xicotet castell de focs artificials.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
  2. La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera
  3. Servicis Socials deixa en l’aire un centenar de places en vivendes tutelades per a persones migrants
  4. Eleccions en la UV: “L’alumnat ha de tindre més pes per a triar rector”
  5. La Nau acull la presentació de la biografia ‘Raimon. Aquest jo que jo soc’
  6. Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
  7. El llibre de la Setmana Santa de Xàtiva repassa els 25 anys que la van portar a ser declarada festa d’interés turístic autonòmic
  8. L’AVL renova els seus membres i la presidència en ple conflicte institucional

El Col·legi d’Arquitectes de València inaugura l’exposició “Foc al desert. El temple del Burning Man”

El Col·legi d’Arquitectes de València inaugura l’exposició “Foc al desert. El temple del Burning Man”

Servicis Socials finalitzarà enguany 24 centres i crearà 1.800 places

Desenrotllen nous tipus d’arròs més resistents a la sequera

Desenrotllen nous tipus d’arròs més resistents a la sequera

La inversió de més de 21 milions en les infraestructures d’aigua potable de Benidorm ha convertit la ciutat en referent en eficiència i sostenibilitat

La inversió de més de 21 milions en les infraestructures d’aigua potable de Benidorm ha convertit la ciutat en referent en eficiència i sostenibilitat

Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”

Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”

Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira

Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira

Les falles de Burjassot homenatgen el tro de bac en la Burjadespertà

Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”

Tracking Pixel Contents