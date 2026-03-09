Les falles de Burjassot homenatgen el tro de bac en la Burjadespertà
Les comissions falleres de Burjassot, de la mà de l’Associació Cultural Penya El Coet com a directora d’orquestra, van retre un nou homenatge, este diumenge, al tro de bac. La X edició de la Burjadespertà, que compta amb el patrocini de la Federació de Falles local i la col·laboració de l’Ajuntament des de la Regidoria de Falles, va arrancar a les 8 del matí en la plaça dels Furs, al costat de l’església de Sant Miquel Arcàngel i va concloure en la d’Emilio Castelar —la del consistori— a través del carrer del Tramvia.
Com en totes les edicions de la macrodespertà, abans de posar-se en marxa, els tiradors —uns 300— van mostrar el degut certificat de consumidor reconegut com a expert (CRE). Per la seua banda, els penyistes del Coet van repartir el material pirotècnic i les acreditacions necessàries per a poder participar-hi. Així mateix, van recordar les normes de seguretat.
La X Burjadespertà va culminar en la plaça de l’Ajuntament amb la tradicional xafà del muntonet. Sobre una catifa d’arena repleta de trons de bac, un grup de tiradors els va fer explotar amb les soles de les sabates mentres uns altres apuraven els últims petards de les caixes. Conclòs el “ball”, la Penya El Coet va disparar un xicotet castell de focs artificials.
