Lideratge feminista: una exigència democràtica
Igualtat i tolerància zero a l’assetjament: el full de ruta feminista d’UGT Serveis Públics PV
Olivia Díaz
La secretària general d’UGT Serveis Públics PV, Mayte Montaner, reclama estructures modernes, eficients i lliures de jerarquies masclistes obsoletes en les administracions públiques valencianes. Sosté que l’accés de les dones als llocs de responsabilitat no és una qüestió de presència, sinó d’excel·lència i qualitat en la gestió de la cosa pública.
Montaner, que ha tornat a ser reelegida en el càrrec, posa l’accent en la necessitat de superar el que denomina el “vell paradigma” de la invisibilitat. “Les dones no estem en els servicis públics per a ser un simple recompte estadístic en els plans d’igualtat; som subjectes amb plena autoritat per a definir el futur de la sanitat, l’educació i els servicis socials”, afirma. Per a la dirigent sindical, és fonamental que l’Administració reconega el valor real de les professionals i això implica, entre altres qüestions, superar les bretxes salarials existents.
Un compromís que no es trenca
Sota la seua direcció, UGT-SP ha redoblat el seu compromís com a organització feminista per a trencar amb les inèrcies masculinitzades: “El lideratge feminista en el sector públic és una exigència democràtica”.
A més, Montaner recorda que, davant de l’assetjament sexual o per raó de sexe en els espais de treball, ha d’haver-hi tolerància zero, així com protocols efectius, i assenyala que, amb este full de ruta, UGT Serveis Públics es reafirma com la força necessària perquè les empleades públiques se senten acompanyades en el seu desenrotllament professional.
