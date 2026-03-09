Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyFalleras mayores 8MMontaje falla municipalDirecto FallasTiempo FallasAlerta amarilla fallasGrupo FerreroExplotación apícola Picassent
instagramlinkedin
Dones influents

Lideratge feminista: una exigència democràtica

Igualtat i tolerància zero a l’assetjament: el full de ruta feminista d’UGT Serveis Públics PV

La secretària general d’UGT Serveis Públics PV, Mayte Montaner

La secretària general d’UGT Serveis Públics PV, Mayte Montaner / Miguel Ángel Montesinos

Olivia Díaz

València

La secretària general d’UGT Serveis Públics PV, Mayte Montaner, reclama estructures modernes, eficients i lliures de jerarquies masclistes obsoletes en les administracions públiques valencianes. Sosté que l’accés de les dones als llocs de responsabilitat no és una qüestió de presència, sinó d’excel·lència i qualitat en la gestió de la cosa pública.

Montaner, que ha tornat a ser reelegida en el càrrec, posa l’accent en la necessitat de superar el que denomina el “vell paradigma” de la invisibilitat. “Les dones no estem en els servicis públics per a ser un simple recompte estadístic en els plans d’igualtat; som subjectes amb plena autoritat per a definir el futur de la sanitat, l’educació i els servicis socials”, afirma. Per a la dirigent sindical, és fonamental que l’Administració reconega el valor real de les professionals i això implica, entre altres qüestions, superar les bretxes salarials existents.

Un compromís que no es trenca

Sota la seua direcció, UGT-SP ha redoblat el seu compromís com a organització feminista per a trencar amb les inèrcies masculinitzades: “El lideratge feminista en el sector públic és una exigència democràtica”.

A més, Montaner recorda que, davant de l’assetjament sexual o per raó de sexe en els espais de treball, ha d’haver-hi tolerància zero, així com protocols efectius, i assenyala que, amb este full de ruta, UGT Serveis Públics es reafirma com la força necessària perquè les empleades públiques se senten acompanyades en el seu desenrotllament professional.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
  2. La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera
  3. Servicis Socials deixa en l’aire un centenar de places en vivendes tutelades per a persones migrants
  4. Eleccions en la UV: “L’alumnat ha de tindre més pes per a triar rector”
  5. La Nau acull la presentació de la biografia ‘Raimon. Aquest jo que jo soc’
  6. Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
  7. L’AVL renova els seus membres i la presidència en ple conflicte institucional
  8. El llibre de la Setmana Santa de Xàtiva repassa els 25 anys que la van portar a ser declarada festa d’interés turístic autonòmic

Lideratge feminista: una exigència democràtica

Lideratge feminista: una exigència democràtica

El Col·legi d’Arquitectes de València inaugura l’exposició “Foc al desert. El temple del Burning Man”

El Col·legi d’Arquitectes de València inaugura l’exposició “Foc al desert. El temple del Burning Man”

Servicis Socials finalitzarà enguany 24 centres i crearà 1.800 places

Desenrotllen nous tipus d’arròs més resistents a la sequera

Desenrotllen nous tipus d’arròs més resistents a la sequera

La inversió de més de 21 milions en les infraestructures d’aigua potable de Benidorm ha convertit la ciutat en referent en eficiència i sostenibilitat

La inversió de més de 21 milions en les infraestructures d’aigua potable de Benidorm ha convertit la ciutat en referent en eficiència i sostenibilitat

Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”

Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”

Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira

Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira

Les falles de Burjassot homenatgen el tro de bac en la Burjadespertà

Tracking Pixel Contents