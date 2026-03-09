Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
L’alcaldessa, Àngels Navarro, subratlla la importància de la cooperació i l’agermanament entre pobles per a progressar i resoldre conflictes
Novetlè va acollir, divendres passat, 6 de març, la visita de la delegació de dones emprenedores de Bolívia que participen en la 21a edició de “Ser dona al sud”, impulsada pel Fons Valencià per la Solidaritat. La corporació municipal, encapçalada per l’alcaldessa, Àngels Navarro Ortiz, va rebre oficialment les representants bolivianes en un acte institucional que va destacar per la cordialitat i l’intercanvi d’experiències.
Les participants van compartir amb l’Ajuntament i amb el teixit social local les seues vivències com a artesanes i emprenedores, així com l’impacte que els projectes de cooperació han tingut en les seues comunitats. La delegació també va fer una visita al patrimoni de Novetlè, incloent-hi el palau-ajuntament i l’església, a on van conéixer elements clau de la història i identitat local. A més, van tindre ocasió d’acostar-se a les activitats tradicionals del municipi, en un intercanvi cultural que va permetre mostrar la vitalitat i singularitat de la vida del poble. A més, també va haver-hi un dinar de germanor, que va afavorir un diàleg pròxim i enriquidor entre les dones de la Chiquitania i les persones assistents.
“Trobar-nos i conéixer-nos millor és molt important. Podem aprendre i ensenyar i també comprendre com és d’important cooperar i que els pobles s’agermanen”, va declarar l’alcaldessa de Novetlè, Àngels Navarro. “Vivim un temps complicat de conflictes que perjudiquen les persones, estos projectes ajuden a conviure des de la diversitat i a crear projectes que generen prosperitat compartida, que és el que realment necessiten els pobles i les persones. Projectes com este ajuden a previndre guerres com les que s’estan patint ara en molts llocs del món”, va insistir Navarro.
L’estada va consolidar els vincles entre Novetlè i el projecte “Ser dona al sud” i va reforçar reforçant el compromís del municipi amb la igualtat, la solidaritat internacional i el municipalisme transformador.
