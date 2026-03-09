Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
El Rebost de l’Olivier s’imposa en la dècima edició del certamen per davant d’Amadeus, d’Alzira, i del Mas d’Anna d’Alginet
El restaurant de Carcaixent El Rebost de l’Olivier s’ha adjudicat, este diumenge, la dècima edició del Concurs Nacional d’Espardenyà d’Alzira, que comporta un premi en metàl·lic de 3.000 euros, segons la resolució del jurat, que ha atorgat el segon premi a l’Amadeus d’Alzira, mentres que El Mas d’Anna, d’Alginet, ha quedat en tercer lloc.
La climatologia ha permés la celebració amb normalitat d’esta jornada festiva amb este singular plat com a protagonista, malgrat que l’amenaça de pluja dels dies previs havia obligat l’Ajuntament a prevore un pla alternatiu, i l’entorn de la plaça del Regne s’ha anat omplint de públic, en uns casos per curiositat, i, en uns altres, amb l’objectiu de degustar una espardenyà com a colofó del concurs.
Trenta restaurants s’havien inscrit en esta dècima edició del concurs professional, la qual cosa representa un rècord de participació en la història del certamen, i el jurat ha atorgat el primer premi a l’espardenyà presentada pel Rebost de l’Olivier. El segon premi, que porta aparellat un premi en metàl·lic de 1.500 euros, ha sigut per a un establiment d’Alzira, Amadeus, i el tercer ha recaigut en El Mas d’Anna, que repetix en el pòdium, ja que l’any passat va quedar segon.
En paral·lel al concurs professional, un total de 31 associacions locals, des de falles a confraries, de tota mena han participat en esta jornada festiva cuinant les seues pròpies espardenyaes.
