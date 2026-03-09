Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Falleras mayores 8MMontaje falla municipalTiempo FallasGrupo FerreroExplotación apícola Picassent
instagramlinkedin

Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira

El Rebost de l’Olivier s’imposa en la dècima edició del certamen per davant d’Amadeus, d’Alzira, i del Mas d’Anna d’Alginet

El restaurant El Rebost de l’Olivier guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira

El restaurant El Rebost de l’Olivier guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira

Pascual Fandos

Pascual Fandos

El restaurant de Carcaixent El Rebost de l’Olivier s’ha adjudicat, este diumenge, la dècima edició del Concurs Nacional d’Espardenyà d’Alzira, que comporta un premi en metàl·lic de 3.000 euros, segons la resolució del jurat, que ha atorgat el segon premi a l’Amadeus d’Alzira, mentres que El Mas d’Anna, d’Alginet, ha quedat en tercer lloc.

El cocinero alzireño Sergio Canet desplazado desde Suiza para participar en el concurso.

El cuiner alzirenc Sergio Canet desplaçat des de Suïssa per a participar en el concurs / Pascual Fandos

La climatologia ha permés la celebració amb normalitat d’esta jornada festiva amb este singular plat com a protagonista, malgrat que l’amenaça de pluja dels dies previs havia obligat l’Ajuntament a prevore un pla alternatiu, i l’entorn de la plaça del Regne s’ha anat omplint de públic, en uns casos per curiositat, i, en uns altres, amb l’objectiu de degustar una espardenyà com a colofó del concurs.

Uno de los participantes durante la fase final de la preparación de la &quot;espardenyà&quot;.

Un dels participants durant la fase final de la preparació de l’espardenyà / Pascual Fandos

Trenta restaurants s’havien inscrit en esta dècima edició del concurs professional, la qual cosa representa un rècord de participació en la història del certamen, i el jurat ha atorgat el primer premi a l’espardenyà presentada pel Rebost de l’Olivier. El segon premi, que porta aparellat un premi en metàl·lic de 1.500 euros, ha sigut per a un establiment d’Alzira, Amadeus, i el tercer ha recaigut en El Mas d’Anna, que repetix en el pòdium, ja que l’any passat va quedar segon.

Noticias relacionadas

Los cocineros del Amadeus recogen el segundo premio.

Els cuiners de l’Amadeus arrepleguen el segon premi / Levante-EMV

En paral·lel al concurs professional, un total de 31 associacions locals, des de falles a confraries, de tota mena han participat en esta jornada festiva cuinant les seues pròpies espardenyaes.

El cocinero de El Mas d'Anna al reciibr el premio.

El cuiner del Mas d’Anna al rebre el premi / Levante-EMV

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
  2. La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera
  3. Servicis Socials deixa en l’aire un centenar de places en vivendes tutelades per a persones migrants
  4. Eleccions en la UV: “L’alumnat ha de tindre més pes per a triar rector”
  5. La Nau acull la presentació de la biografia ‘Raimon. Aquest jo que jo soc’
  6. Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
  7. El llibre de la Setmana Santa de Xàtiva repassa els 25 anys que la van portar a ser declarada festa d’interés turístic autonòmic
  8. L’AVL renova els seus membres i la presidència en ple conflicte institucional

El Col·legi d’Arquitectes de València inaugura l’exposició “Foc al desert. El temple del Burning Man”

El Col·legi d’Arquitectes de València inaugura l’exposició “Foc al desert. El temple del Burning Man”

Servicis Socials finalitzarà enguany 24 centres i crearà 1.800 places

Desenrotllen nous tipus d’arròs més resistents a la sequera

Desenrotllen nous tipus d’arròs més resistents a la sequera

La inversió de més de 21 milions en les infraestructures d’aigua potable de Benidorm ha convertit la ciutat en referent en eficiència i sostenibilitat

La inversió de més de 21 milions en les infraestructures d’aigua potable de Benidorm ha convertit la ciutat en referent en eficiència i sostenibilitat

Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”

Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”

Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira

Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira

Les falles de Burjassot homenatgen el tro de bac en la Burjadespertà

Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”

Tracking Pixel Contents