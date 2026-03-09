Infraestructures
Servicis Socials finalitzarà enguany 24 centres i crearà 1.800 places
La inversió supera els 132 milions, el “desplegament més gran de la història en un únic exercici”, segons defén la Generalitat
La Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància finalitzarà, al llarg de 2026, un total de 24 nous centres de dia i residències destinats a persones majors i amb discapacitat, que aportaran més de 1.800 noves places públiques a la xarxa assistencial de la Comunitat Valenciana, segons va assegurar ahir la mateixa Generalitat en un comunicat.
“Es tracta del desplegament d’infraestructures sociosanitàries més gran executat en un únic exercici per la Generalitat, amb una inversió global que supera els 132 milions d’euros, entre fons propis i europeus”, segons va destacar el director general d’Infraestructures Sociosanitàries, Borja Ottobrino, després d’una visita a una d’estes obres.
Entre les infraestructures més destacades que veuran la llum en els pròxims mesos hi ha la residència i centre de dia d’Alfafar, amb una inversió de 20,6 milions d’euros, i la residència i centre de dia de Castelló, amb un cost de 12,9 milions d’euros.
La ciutat de València comptarà també amb la residència de majors de Montolivet, amb un pressupost de 9,5 milions d’euros, i el complex per a l’atenció a persones amb malaltia mental de la Torre, que tindrà dos centres residencials i un centre de dia, per un import d’11,3 milions d’euros.
En quantitat pressupostària destaca també la residència per a persones majors de Sant Mateu, per 10,2 milions d’euros, la de Sant Joan de Moró, amb 7,6 milions d’euros, i el Centre Específic per a Persones amb Malaltia Mental i Centre de Rehabilitació d’Inserció Social de Dénia, amb 5,1 milions d’euros.
El pla inclou també centres de Mislata, Paiporta, la Pobla de Vallbona, Gata, Rafelbunyol, Casinos, Albaida, Utiel, Xàtiva, Aras de los Olmos, Borriol, Sot de Ferrer, Teresa i Vistabella del Maestrat.
La Generalitat recorda que la nova residència de majors d’Alacant, la de més capacitat i una inversió de 21,1 milions d’euros, i la residència per a persones amb discapacitat d’Orihuela, amb un pressupost de 5,9 milions d’euros, estan actualment en període de licitació. D’altra banda, en el cas del CEAM i centre de dia de Sagunt, l’import del qual ascendix a 4,7 milions d’euros, les obres han arrancat a principis d’any.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
- La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera
- Servicis Socials deixa en l’aire un centenar de places en vivendes tutelades per a persones migrants
- Eleccions en la UV: “L’alumnat ha de tindre més pes per a triar rector”
- La Nau acull la presentació de la biografia ‘Raimon. Aquest jo que jo soc’
- Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
- El llibre de la Setmana Santa de Xàtiva repassa els 25 anys que la van portar a ser declarada festa d’interés turístic autonòmic
- L’AVL renova els seus membres i la presidència en ple conflicte institucional