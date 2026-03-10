Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament
L’agència de la Generalitat denuncia un patró de fustigació i represàlia a l’empleada municipal que va assenyalar a González i obri un procediment per infracció molt greu en el qual també situa l’alcalde
L’Agència Valenciana Antifrau ha emés, este dilluns, una resolució en la qual obri un expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i als responsables de l’empresa pública municipal EMPSA, en la qual treballava i de la qual ha sigut acomiadada la dona que va denunciar a l’alcalde, Toni González, per assetjament laboral i sexual.
L’AVAF, amb este informe, dona un colp de mà a la direcció del PSPV, que acaba d’expulsar l’alcalde pel seu comportament després de la denúncia, i assenyala “un patró de represàlies” i fustigació a la denunciant. “No estem davant d’un fet aïllat”, resumix l’expedient, que dibuixa una seqüència. Primer, la treballadora denuncia irregularitats i obté protecció de l’Agència davant del risc de represàlies. Després, no es neutralitza el context hostil contra ella i seguix el descrèdit. L’Agència demana que cessen els “actes lesius”, i continua l’escalada fins a l’acomiadament.
Per a l’Agència, l’acomiadament hauria sigut una venjança que, a més, se sosté en un relat fals. La presumpta revelació de dades privades que va argumentar l’empresa pública per distribuir documents interns estaria injustificada, ja que, segons assenyala Antifrau, “el document ja l’havia publicat l’empresa mateixa en la seua web abans del reenviament”.
La responsabilitat de González, pendent de concreció
Sobre tots estos fets, Antifrau acorda iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu contra l’empresa municipal, els membres del consell d’administració que van votar l’acomiadament i contra l’alcalde, Toni González, com a “presumpte responsable provisional”, pendent de concreció. I és que l’Agència vincula també l’alcaldia en l’operació de “fustigació dirigida a castigar la treballadora”.
Com a mesures provisionals, Antifrau acorda requerir la suspensió de l’acord d’acomiadament disciplinari acordat el 13 de febrer, i la reposició en el seu lloc de treball de la treballadora. També s’acorda “requerir a Empsa i a l’Ajuntament d’Almussafes que s’abstinguen de més actes de pressió, descrèdit, exposició pública, fustigació o alteració perjudicial de les condicions de treball” de la persona protegida mentres s’instruïx este expedient sancionador.
Ara, dins de les noves perquisicions, AVAF requerirà, entre altres proves, conéixer la posició institucional de l’alcalde respecte a l’empresa pública. González sempre s’ha desvinculat de les decisions de l’empresa, en l’organigrama de la qual no apareix.
Antifrau recorda que, entre les possibles sancions d’una infracció molt greu com la que tipifica, podrien imposar-se multes de 30.001 euros a 300.000 euros a les persones físiques, i de 600.001 euros a 1.000.000 d’euros a l’empresa.
