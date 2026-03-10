Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Falla Plaça El·líptica de Gandia commemora el seu 50é aniversari

La Casa de la Cultura acull una exposició que repassa mig segle d’història i la seua estreta vinculació amb el barri

Inauguració de l’exposició

Inauguració de l’exposició / Natxo Francés

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

La Casa de Cultura de Gandia acull una exposició commemorativa del 50é aniversari de la Falla Plaça El·líptica. La mostra repassa mig segle d’història de la comissió dins de les Falles de Gandia i la seua estreta vinculació amb el barri.

L’acte d’inauguració, divendres passat, va comptar amb les intervencions de la secretària de la comissió, Raquel Mañó; el comissari de l’exposició, Carlos Monzó, i l’alcalde, José Manuel Prieto.

La muestra en la Casa de la Cultura.

La mostra en la Casa de la Cultura / Natxo Francés

La comissió va nàixer en 1976 per iniciativa d’un grup de veïns que van voler portar la festa fallera a una zona de la ciutat que estava en plena expansió urbanística. L’alcalde va subratllar que la falla ha sigut durant dècades “un motor de cohesió social i un punt de trobada intergeneracional en el barri”, i va felicitar la comissió per la seua trajectòria.

Acto de inauguración.

Acte d’inauguració / Natxo Francés

A l’acte també van assistir el president de la comissió, Borja Llopis; les reines de la falla, Vanessa Muñoz i Neus Server; el regidor delegat de Falles, Adrià Vila; la regidora de Cultura, Balbina Sendra, així com membres de la corporació municipal i de la comissió fallera.

