Fi a la sequera: el València CF remunta i posa fi a la pitjor ratxa de la seua història sense remuntades
L’equip valencianista va posar fi a 109 partits (1.406 dies) sense capgirar un marcador per a acabar guanyant, des del gol de Javi Guerra al Valladolid en 2023
De la manera més èpica i en l’últim sospir va arribar la fi de la maledicció del València CF amb les remuntades. L’equip de Mestalla va capgirar el marcador contra el Deportivo Alabés de la manera més inesperada possible, remuntant un segon gol després de passar-se quasi tot el partit tractant de remuntar el primer, amb un estadi valencianista que va animar l’equip en el tram final i que es va ensorrar amb el penal d’Hugo Duro.
El triomf no va suposar el final a una mala ratxa normal o cíclica, sinó que va posar fi a la pitjor de tota la història del club sense remuntar un partit. Després de pràcticament tres anys veient com començar perdent era sinònim de no guanyar, els valencianistes van poder canviar-li el signe a un partit. Més concretament des del dia en què Javi Guerra va marcar un golàs clau al Reial Valladolid en la lluita per evitar el descens amb Rubén Baraja en la banqueta.
109 partits sense remuntar
Les dades, de fet, són realment cridaneres. El València feia la barbaritat de 109 partits que no remuntava un partit, un total de 1.046 dies sense capgirar un marcador. Mai en tota la història l’entitat de Mestalla s’havia passat tant de temps sense aconseguir-ho.
Una remuntada per a canviar les mires
L’última remuntada va servir per a fer un pas de gegant per a salvar-se en una temporada agònica, i esta, que arriba unes jornades abans, ha de servir-li al València CF per a executar un canvi de mires i deixar de “xapotejar” en el fang de la lluita per la permanència.
Amb el triomf, els valencianistes li trauen set punts a la zona de descens i estan més prop de la sèptima i octava plaça (hipotètica zona europea) que dels tres llocs fatídics de la cua de la classificació.
