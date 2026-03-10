La indumentària s’exhibix en la Diputació de la mà de Victoria Liceras
L’exposició “Lluir la festa” recorre l’evolució de la indumentària fallera, des dels anys vint del segle passat fins a l’actualitat, i mostra la seua consolidació com a símbol essencial de la festa
“Lluir la festa” és el nom de la mostra d’indumentària valenciana que ha organitzat la Diputació de València i que reunix fons documentals de la que és considerada una de les grans expertes —per a no pocs, la que més— en el vestit tradicional, Victoria Liceras, i que podrà contemplar-se en el Museu Valencià d’Etnologia els divendres, dissabtes i diumenges del 13 al 29 de març. Els divendres, l’horari serà de 16 a 20 hores; i els caps de setmana, de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores.
La mostra, que oferix una mirada a la indumentària fallera des de les seues primeres manifestacions fins a la seua consolidació com a símbol essencial de la festa, es dividix en cinc apartats. El primer “Buscant una identitat festiva valenciana”, fa un recorregut des de 1920 a 1930 i mostra com en els actes oficials les primeres falleres majors utilitzen tant els vestits de gala, segons la moda de l’època, com les peces festives vinculades a la indumentària tradicional. El segon bloc va de 1940 a 1950 i té com a títol “Una festa popular i uniforme, on els xiquets són l’excepció”. A continuació, el recorregut ens trasllada a 1960-1975, amb l’apartat “L’home ja es vist per a la festa. La dona contempla la moda”; li seguix l’apartat “Una nova època: buscant els orígens”, centrada en el temps transcorregut entre 1975 i 1985.
Inclou la roba “reglamentària”
En estes unitats s’observa l’afiançament dels models que se citen en els diferents reglaments fallers establits per la Junta Central Fallera i en els diferents congressos fallers, així com la seua relació amb les modes i els estils imperants en la moda de les diferents dècades. Així mateix, diverses vitrines independents mostren l’evolució estilística d’elements i peces com la joieria, les bandes, els pentinats femenins, les pintes, els cossets de dona o la indumentària infantil.
Un total de 19 conjunts complets, 15 de dona i de xiqueta (cos, falda, manteleta, davantal i llaç) i tres d’home i xiquet (vestit de carrer, vestit de panderola, torrentí i saragüells), a més de tres jupetins d’home i tres gipons de dona, donen forma a la part centrada en la indumentària. Els visitants també podran descobrir la joieria i les pintes de l’època, amb una cuidada selecció de quatre conjunts d’arracades de l’època, agulla de pit de plata, agulles per als cabells i un collar de dos voltes de perles sintètiques. Esta col·lecció es completa amb set pintes de l’època, dos recreacions de pentinats femenins i quatre bandes de fallera.
