L’artista Lucas Momparler ultima ‘L’emprenta de l’aigua’, el llibre que recopila les fotografies rescatades i restaurades del fang
Amb 163 fotografies de 33 famílies, el llibre busca interpel·lar la comunitat sobre la seua relació amb l’entorn i la reconstrucció a través d’estes imatges recuperades dels àlbums familiars de l’Horta Sud i les comarques afectades per la dana
Quan algú ha d’abandonar la seua casa i anar-se’n, de manera sobtada o inesperada, els experts aconsellen emportar-se algunes coses imprescindibles com ara documentació personal, escriptures, alguns queviures i roba i algunes fotografies. No és una recomanació banal, és fonamental, per a qualsevol, atresorar els records personals que habitualment prenen forma de foto. Per això resulta tan important el treball que ha desenrotllat Salvem les Fotos, un projecte compost per diversos professionals que s’han dedicat, des de fa més d’un any, a restaurar els àlbums de fotos familiars que el fang va arrasar. Entre ells, l’artista visual Lucas Momparler ha fet un pas més i ha impulsat un llibre, L’emprenta de l’aigua, que arreplega més d’un centenar de fotografies reparades, però encara amb cicatrius visibles.
Momparler ha iniciat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per a fer realitat un llibre que preserva la memòria fotogràfica de famílies completes, però també d’una societat que la dana ha marcat de manera irreparable. Els afectats i les afectades per la dana del 29 d’octubre de 2024 han confiat en els professionals de Salvem les Fotos perquè els retornen parcialment els seus records i ara algunes d’estes fotos formaran part d’un llibre d’autor.
L’artista valencià ha canalitzat este treball col·lectiu en una peça en la qual s’han seleccionat imatges icòniques, transcendentals i sospitosament conegudes, perquè representen el passat comú de qualsevol família valenciana: un xalet amb gallines, una parella en un apartament, un retrat d’una jove en els setanta, unes falleres de mitat de segle o un matí en la platja jugant a les pales. Escenes costumistes per a la societat valenciana que ara inclouen la cicatriu que l’aigua i el fang han deixat en estes i que no són ja només un record del passat: també ho són del present.
El llibre el publica l’editorial valenciana Handshake, especialitzada en l’edició de publicacions sobre la cultura visual contemporània i un referent en la producció alternativa. Més enllà de la seua dimensió artística, el llibre es planteja com un arxiu de memòria territorial i com una ferramenta per a preservar històries quotidianes que, d’una altra manera, haurien desaparegut. “Les imatges no només documenten el passat de les famílies retratades, sinó que interpel·len tota una comunitat i la seua relació amb l’entorn, la fragilitat i la reconstrucció”, explica Momparler.
Així, de totes les imatges a les quals ha tingut accés, ha seleccionat 163 fotografies dels arxius familiars de 33 famílies afectades, amb textos en valencià, castellà i anglés, a través de les 292 pàgines que té el llibre.
Beneficis per a la Fundació
La campanya de micromecenatge marca l’inici de la fase final del projecte i permetrà portar esta memòria al paper. Després d’haver aconseguit el primer objectiu d’edició de 3.500 euros, queda ara recaptar 5.500 euros més per a la seua publicació. El llibre tindrà recorregut en llibreries, fires tant nacionals com internacionals, amb un vincle directe amb les famílies protagonistes i amb les entitats que han fet possible Salvem les Fotos. El 30 % de la recaptació en vendes editorials anirà a la Fundació Horta Sud, que gestiona la major part dels fons de Salvem les Fotos, per a seguir amb la labor de rescatar estes imatges.
