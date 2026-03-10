Un llibre arreplega la tradició del brodat en or en la Setmana Santa saguntina
Els cinturons que lluïxen les diferents majoralies de la Confraria de la Sang des de fa més de mig segle centren l’última publicació de l’estudiós local Társilo Caruana
Albert Vidal
L’estudiós local Társilo Caruana presentarà este dimecres, 11 de març, el seu nou llibre procedent d’una rigorosa investigació que abasta més de mig segle de la història dels cinturons que lluïxen les diferents majoralies de la Confraria de la Puríssima Sang de Jesucrist, és a dir, l’encarregada d’organitzar la Setmana Santa saguntina des de fa més de 500 anys. Amb el títol “Història brodada de la nostra Setmana Santa”, el treball és un recorregut històric pel procés creatiu i artístic de la creació d’estos distintius perennes que acompanyen els majorals i clavaris per a tota la vida.
Este llibre naix a partir d’una iniciativa de la Majoralia de 2026, que es va posar en contacte amb Caruana perquè aportara el seu coneixement sobre una qüestió, com la del brodat dels cinturons, que està molt poc documentada. De fet, el brodat en or dels cinturons de vellut negre que lluïxen les majoralies és el senyal permanent que distingix cada majoralia, que és el grup encarregat de realitzar els actes de la Setmana Santa a Sagunt cada any.
Tal com comenta Társilo, en l’àmbit de la Setmana Santa saguntina, l’elecció del cinturó brodat és un dels moments més importants per als qui formen una futura majoralia. De fet, “els grups de confrares solen començar a buscar l’artesà que farà la peça fins a cinc anys abans de la seua celebració, amb l’objectiu de crear un cinturó únic que els identifique i que lluïsquen amb orgull”.
A partir d’esta inquietud va començar un treball d’investigació que ha permés reunir i documentar tots els cinturons realitzats entre 1954 i 2026. “La tasca no va ser senzilla, afirma, ja que a penes hi havia informació prèvia sobre este patrimoni artesanal”. “No obstant això, gràcies a la constància de l’investigador i a la col·laboració de diferents persones vinculades a la tradició confrare, el projecte ha aconseguit recopilar un important arxiu documental i gràfic”.
Entre les col·laboracions destaca la de la brodadora saguntina María José Ferrer Casares, especialista en brodat en or, així com les aportacions de l’actual clavari Gonzalo Escrig i de Juan Calza, majoral de l’any 1979.
El llibre inclou fotografies dels elements utilitzats en el brodat en or i un ampli repertori visual amb tots els cinturons realitzats des de 1954 fins a l’actualitat, amb la qual cosa oferix un recorregut per més de set dècades d’història i tradició.
La presentació inclourà un col·loqui amb experts en brodat en or sobre vellut negre, en el qual s’abordarà l’evolució d’esta tècnica artesanal i el seu valor dins del patrimoni cultural de la Setmana Santa saguntina.
L’acte tindrà lloc en la Casa Capellà Pallarés de la Fundació Bancaixa a Sagunt i començarà a les 19 hores.
