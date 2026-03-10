DISTRIBUCIÓ
Mercadona aconseguix uns històrics 41.900 milions d’euros de facturació en 2025
La cadena de supermercats presidida per Juan Roig eleva la seua quota de mercat i arriba quasi al 28,6 %
Mercadona ha tancat l’exercici de 2025 amb xifres rècord de facturació i beneficis, la qual cosa consolida el seu lideratge en la distribució alimentària a Espanya. La cadena presidida per Juan Roig ha aconseguit un negoci de 41.900 milions d’euros, enfront dels 38.835 milions d’euros en 2024, això és un augment del 8 % respecte a l’any anterior. Amb esta espectacular xifra de negoci, la cadena valenciana de supermercats, amb presència també a Portugal, es consolida com la primera en el rànquing espanyol de companyies per volum de vendes. Del total, 39.800 van correspondre a Espanya, i la resta a Portugal.
Roig ha definit l’exercici de 2025 com un “any històric”. La companyia, que ja té 115.00 treballadors i 2.000 proveïdors, ha pujat un 0,6 % en quota de mercat i arriba al 28,55 %. La venda en línia ja ascendix a 1.061 milions, després de pujar un 2,5 % en 2025.
Quota de mercat
La firma que presidix Juan Roig, que l’any que ve celebrarà el 50é aniversari de l’inici de la seua activitat en el negoci de la distribució comercial a Espanya —amb una primera botiga a Tavernes Blanques— ha tancat el 2025 amb una quota de mercat del 29,5 % (+0,3 % interanual) i un total de 1.603 establiments, deu menys que l’any passat, exemple de la positiva evolució d’un model més afinat que té en el seu nou format de supermercat, en la marca pròpia i els plats a punt per a menjar tres dels seus principals motors d’èxit.
Així ho revela l’últim informe de NielsenIQ, ‘El mercat del gran consum a Espanya’, presentat recentment a Madrid, segons el qual Carrefour aglutina el 7,2 % de quota (-0,2 %), després de tancar l’any amb 76 establiments més —1.175 en total—, sobretot en els seus formats City i Express. En quota retrocedix, sobretot a causa de les dificultats del canal hipermercat, de gran pes en el seu parc de botigues.
Salaris
La cadena espanyola líder en el sector dels supermercats ha destinat un total de 1.000 milions a “millorar el poder adquisitiu” dels seus 112.000 treballadors per mitjà de diferents iniciatives, segons ha informat la cadena de supermercats en un comunicat. La firma de la família Roig ha repartit en març una prima per objectius de 780 milions d’euros de part dels seus beneficis. A això se suma un increment salarial, amb un impacte de 125 milions, i la millora de la jornada laboral, estimada en 100 milions d’euros més. Respecte a la prima, es tracta de dos abonaments, un entre aquells empleats amb menys de quatre anys en l’empresa, i de tres mensualitats a aquells que superen esta antiguitat, que representen el 70 % de la plantilla, i que han rebut 7.250 euros nets, corresponent als 5.400 euros en concepte de variable més la seua nòmina mensual.
