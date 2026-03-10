Quatre de cada cinc professionals dels servicis públics valencians han patit agressions en el seu treball
UGT Serveis Públics i la Universitat Jaume I de Castelló elaboren un estudi pioner sobre la violència laboral que patixen els treballadors de la sanitat i l’educació pública i el servici d’ajuda a domicili
El treball evidencia que la violència és estructural i impacta de manera directa en la qualitat del servici a la ciutadania
Redacció Levante
UGT Serveis Públics PV i la Universitat Jaume I de Castelló han elaborat un estudi pioner sobre la violència laboral externa que patixen els treballadors dels servicis públics essencials a la Comunitat Valenciana, en concret, la sanitat i l’educació i el servici d’ajuda a domicili. Segons els resultats preliminars de la investigació, que es presentarà íntegrament en les pròximes setmanes, quasi un 80 % del personal enquestat afirma haver patit algun episodi de violència externa en els últims deu anys, la majoria d’ells de manera reiterada, no com a fets aïllats. Estes dades mostren que les agressions, les amenaces i els intents de desprestigi s’han convertit en una realitat quotidiana per a molts servicis públics essencials, amb un impacte directe en la salut, la motivació i la qualitat de l’atenció que rep la ciutadania
L’estudi, basat en treball de camp quantitatiu i qualitatiu amb centenars de professionals, analitza per primera vegada de manera sistemàtica l’exposició a agressions, amenaces i situacions de desprestigi que afronta el personal en el seu treball quotidià. Esta setmana, en concret este dijous 12 de març, se celebra el Dia Europeu de les Agressions als Professionals de la Sanitat, un dia que ens convida a reflexionar sobre un problema que no només afecta les treballadores i els treballadors de la salut, sinó també altres servicis públics, i que, a més, ens obliga a actuar com a societat. En este marc, UGT Serveis Públics PV vol ser part de la solució d’un fenomen complex davant del qual les administracions públiques estan obligades a posar-hi solució.
Què és la violència laboral externa?
Els primers resultats d’este estudi, que està a punt de culminar, són preocupants: quatre de cada cinc treballadors i treballadores declaren haver-se vist exposats a situacions de violència externa en l’exercici de les seues funcions. La violència laboral externa es definix en l’informe com qualsevol conducta violenta, amenaçadora, intimidatòria o abusiva que s’exercix contra una persona treballadora per part de persones alienes a l’organització (pacients, alumnat, famílies, ciutadania, persones usuàries i altres tercers), en el lloc de treball o en ocasió d’este, i que posa en perill la seua salut, seguretat o benestar. Inclou formes físiques, verbals, psicològiques, sexuals, simbòliques, materials i, també, ciberviolència.
A més, segons es desprén de la investigació, estos episodis són una realitat estesa que impacta de manera directa en la salut, la motivació i la qualitat del servici que es presta a la ciutadania.
El 69 % veu insuficient la prevenció
Les persones enquestades assenyalen també que les mesures preventives i el suport institucional resulten clarament insuficients enfront de la magnitud del problema, malgrat l’existència de protocols formals i ferramentes sobre el paper. La investigació subratlla la necessitat de passar de les declaracions formals a una protecció efectiva del personal, així com la necessitat de dotar de recursos, formació i acompanyament el personal quan es produïxen agressions. De fet, el 69 % de les persones consultades estima que les mesures preventives són escasses o nul·les, la qual cosa suposa un suspens en tota regla a les polítiques de prevenció de la Generalitat.
UGT Serveis Públics PV advertix que la violència laboral en estos àmbits essencials s’està consolidant com un risc estructural i creixent en els servicis públics amb múltiples causes, entre les quals hi ha la pressió assistencial i educativa, la deterioració organitzativa i una preocupant normalització social de les agressions. Per això, el sindicat reclama a l’Administració un canvi d’enfocament que reforce els recursos humans i la prevenció, millore l’aplicació real dels protocols i garantisca un suport clar i visible a cada professional agredit.
L’informe complet, elaborat en col·laboració amb la Universitat, inclou dades detallades per sectors, les causes identificades i un paquet de propostes específiques per a reforçar la protecció enfront de la violència laboral externa en els servicis públics.
