Xàtiva es llança a la caça digital del turista
L’Ajuntament dissenyarà material promocional en línia i reforçarà el posicionament turístic de la ciutat en l’espai tecnològic
En plena societat digital, en la qual la tecnologia, internet i els dispositius mòbils estan integrats en la vida quotidiana, Xàtiva posa la mirada turística en el públic digitalitzat. L’Ajuntament contractarà un servici de consultoria, disseny i producció de material promocional en línia per a millorar el posicionament turístic de la ciutat en entorns digitals i, amb això, fomentar la interacció amb els visitants per mitjà de continguts digitals.
La iniciativa s’emmarca en el Pla de sostenibilitat turística en destinació de Xàtiva, un programa que inclou diverses actuacions i projectes i per als quals el consistori disposa de 2 milions d’euros, finançats amb fons Next Generation de la Unió Europea. La contractació d’este servici “digital” ha eixit a concurs per 53.239 euros i un termini d’execució de tres mesos. Les empreses poden presentar les seues ofertes fins al pròxim 23 de març.
L’empresa adjudicatària haurà de dissenyar l’estratègia de comunicació digital i definir la línia gràfica digital unificada. Entre els continguts i suports que haurà de dissenyar hi ha bàners, anuncis gràfics, creativitats animades, vídeos promocionals, newsletters, continguts web, infografies digitals i material per a xarxes socials, segons detalla el projecte. Els bàners i les creativitats digitals hauran d’estar en formats estàtics i animats —20 bàners animats i 10 estàtics—, i també es crearan 20 peces gràfiques estàtiques per a difusió en xarxes socials, blocs i pàgines web de la destinació.
Quant als vídeos, s’editaran sis minivídeos temàtics, d’un o dos minuts, per a xarxes socials. Seran vídeos sobre productes turístics, experiències, recursos destacats i esdeveniments, i abordaran temes com el patrimoni i el centre històric, experiències turístiques, naturalesa i paisatge, esdeveniments i agenda cultural, gastronomia, turisme familiar i d’escapades. A més, també haurà de fer quatre vídeos breus per a reforç de campanyes, amb una duració mitjana d’entre 15 i 30 segons. Els vídeos hauran de ser inclusius, amb subtítols i locutats en valencià, castellà i anglés. A això s’uniran 4 newsletters temàtiques i 8 peces visuals de màrqueting per correu electrònic.
El material per a web i blocs se centrarà en 15 creativitats informatives, imatges editades i optimitzades, sis infografies explicatives i material per a mapa turístic en línia, segons detalla la memòria del projecte. El material per a promoció en xarxes socials constarà de sis carrusels, amb entre cinc i set diapositives cada un; 30 continguts per a stories (estàtiques o animades), sis reels/shorts, gràfics de reforç i peces per a campanyes promocionals.
Les bases del contracte fixen que el desenrotllament d’este s’executarà amb una coordinació contínua entre l’empresa i l’Ajuntament, i que en la primera reunió es definiran els objectius, l’abast, els criteris gràfics i les pautes d’identitat visual. A més, s’elaborarà un pla de treball detallat, cronograma, fites i material lliurable, de què l’empresa haurà de facilitar tant les versions finals com els formats editables. Després, es duran a terme reunions quinzenals de seguiment i revisió. Tots els documents i materials seran propietat de l’Ajuntament de Xàtiva.
