Crisi de vivenda
Barcala retarda la comissió d’investigació sobre les vivendes protegides de Les Naus a Alacant
L’Ajuntament continua sense concloure els expedients dels funcionaris vinculats amb la promoció i tampoc mostra avanços en el conveni amb la Generalitat pel dret de tanteig ni en la normativa per a prohibir a càrrecs públics accedir a VPP
Alejandro J. Fuentes
L’Ajuntament d’Alacant posposa la primera reunió de la comissió d’investigació municipal sobre l’escàndol de les vivendes protegides, destapat per INFORMACIÓN. Encara que la intenció del Govern de Luis Barcala era fixar la constitució de l’organisme esta setmana, l’executiu municipal esperarà als expedients d’esbrinament oberts als funcionaris vinculats amb el residencial, que encara no han conclòs.
“Hauríem volgut començar esta setmana, però estem pendents dels expedients informatius, que no s’han finalitzat encara”, ha reconegut el vicealcalde, Manuel Villar. Segons l’edil popular, “està previst que demà [per este dimecres] acaben els interrogatoris” d’un dels casos, “perquè hi havia un personal que estava de baixa”. D’acord amb les explicacions de Villar, la primera reunió de l’organisme es concretarà en els pròxims dies: “Segurament, d’ací a final de setmana estaran finalitzats els expedients. En eixe moment fixarem la data de la comissió”, ha afegit el vicealcalde i portaveu adjunt de l’equip de govern.
No obstant això, l’absència de conclusions no ha impedit a l’executiu de Barcala prendre les primeres accions contra alguns dels treballadors públics que guarden vinculació amb el polèmic residencial. És el cas dels arquitectes municipals Francisco Nieto i Elsa Lloret: el primer ha sigut apartat de les seues responsabilitats en l’elaboració del futur pla general, i la segona ha rebut l’orde de no intervindre en expedients de vivenda de protecció pública, tal com va revelar este diari. En el seu moment, l’executiu local del PP va afirmar que no aplicaria mesures al respecte fins a comptar amb les conclusions de les investigacions.
Barcala “posa el fre”
Però els citats expedients als funcionaris amb un pis en Les Naus no són l’únic tràmit que se li “ennuega” al Govern de Barcala. En els últims dies, els ‘populars’ han protagonitzat una frenada pel que fa a l’escàndol de les vivendes: sense novetats respecte a la investigació interna i amb diversos fronts oberts però mancats d’avanços.
En este sentit, res se sap del conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat perquè el Govern local assumira el dret de tanteig i retracte amb la intenció d’exercir la compra preferent dels immobles que es tractaren de vendre en la urbanització de la Condomina. Malgrat que les dos administracions van anunciar la seua intenció el passat 6 de febrer, un mes més tard no s’han registrat avanços al respecte. Preguntats sobre qui ha de fer el pròxim pas en la tramitació, els edils populars no aclarixen a quina entitat pertany la responsabilitat.
Tampoc s’ha materialitzat encara la fórmula amb la qual l’alcalde, Luis Barcala, pretén impedir a regidors i assessors del seu equip de govern que siguen beneficiaris en el futur de vivendes de protecció pública. En este cas, l’anunci va arribar el 10 de febrer, minuts després que el regidor il·licità Pablo Ruz fera el mateix a Elx. “Este equip de govern posa en marxa una sèrie de mesures com són que cap regidor, càrrec públic, ni assessor de l’equip de govern puga accedir a una vivenda de protecció pública”, va avançar Barcala. Unes mesures que encara no s’han donat a conéixer.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
- La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera
- Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
- Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
- Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
- La Nau acull la presentació de la biografia ‘Raimon. Aquest jo que jo soc’
- Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament