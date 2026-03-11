Innovació
Innsomnia i Startup Valencia impulsen Base2 com a ‘hub’ estratègic internacional
L’aliança permetrà consolidar la base de La Marina com a plataforma de connexió entre l’ecosistema tecnològic
Startup Valencia i Innsomnia Group han formalitzat un acord de col·laboració estratègica orientat a dinamitzar i potenciar l’edifici Base2 de La Marina de València com a hub de referència en innovació, emprenedoria i escalat empresarial. Base2, la concessió del qual ostenta Innsomnia fins a 2030, ampliable, constituïx un actiu estratègic per al posicionament de València com a node d’innovació en el Mediterrani.
L’acord permetrà consolidar l’espai com a punt de trobada permanent de l’ecosistema tecnològic i empresarial i integrar infraestructura, comunitat i projectes d’alt impacte.
L’aliança s’alinea amb les prioritats europees en matèria de competitivitat tecnològica, digitalització i suport al creixement de scale-ups, impulsades per la Comissió Europea en el marc de l’estratègia per a reforçar l’autonomia estratègica i la capacitat d’innovació del continent. L’objectiu és facilitar la transferència real de coneixement a l’economia productiva, accelerar l’adopció tecnològica i generar entorns que permeten a les start-ups valencianes escalar amb més rapidesa i connexió internacional.
El model desenrotllat en Base2 combinarà programes d’innovació oberta, ecosistemes sectorials i espais de trobada permanent entre start-ups, scale-ups, corporates, inversors i administracions públiques. Startup Valencia aportarà la seua comunitat consolidada i la seua capacitat de mobilització de l’ecosistema; Innsomnia, per la seua banda, contribuirà amb la seua dilatada experiència en gestió de hubs i disseny i execució de projectes d’innovació.
En el marc de l’acord, Startup Valencia formarà part del board del hub, participarà en la seua orientació estratègica i reforçarà la representació de l’ecosistema emprenedor en l’evolució del projecte. Així mateix, l’associació impulsarà l’Startup Lounge de Base2 com a espai estable de networking, connexió empresarial i generació d’oportunitats.
Model obert
Per a Rafa Navarro, fundador i president d’Innsomnia, “Base2 evoluciona cap a un model de hub més obert, connectat i orientat a impacte real en l’economia, seguint els models que vol potenciar la UE. La col·laboració amb Startup Valencia reforça la nostra capacitat per a generar projectes transformadors i acompanyar el creixement de start-ups i scale-ups amb vocació internacional”.
Per la seua banda, Juan Luis Hortelano, president de Startup Valencia, assenyala que “este acord enfortix la posició de l’ecosistema tecnològic valencià en un context europeu en el qual el suport a scale-ups i la transferència efectiva d’innovació són claus per a la competitivitat. Base2 es convertix en un espai estratègic per a impulsar eixa connexió entre talent, empresa i inversió”.
Innsomnia mantindrà els seus programes d’innovació oberta amb grans corporacions i administracions públiques i reforçarà la seua activitat en la gestió i el desenrotllament d’espais d’innovació. Des de la seua seu social en Base2 de La Marina de València, continuarà la seua expansió internacional amb implantacions a Miami, ciutat a on, la setmana passada, va constituir la seua filial, i en altres ciutats espanyoles actualment en procés de selecció. En cada un d’estos nous projectes, l’acceleradora desenrotllarà el seu model al costat de partners locals i els adaptarà a les necessitats de transformació econòmica de cada territori.
