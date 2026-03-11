Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cancelaciones FallasTransporte FallasTiempo FallasTienda 9 MercadonaConstructora SaguntSalarios MercadonaMontaña Bocairent
instagramlinkedin

L’alcalde expulsat d’Almussafes torna a carregar contra Morant i Torró: “No tenim més remei que emprendre un altre projecte polític”

Toni González, apartat del PSOE per la fustigació a la dona que l’ha denunciat per assetjament, insistix, en una carta als seus veïns, que s’ha construït un cas contra ell

Rebeca Torró i Toni González

Rebeca Torró i Toni González / Raúl Sanchidrián/EFE

José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

València

L’alcalde d’Almussafes, Toni González, expulsat del PSOE després d’un cas de presumpte assetjament, va publicar, este dimarts, en les seues xarxes socials una carta d’agraïment pel suport rebut de “moltíssims veïns i, sobretot, veïnes d’Almussafes” en estes últimes i duríssimes setmanes.

L’alcalde, que ahir va conéixer la decisió de l’Agència Antifrau d’obrir un expedient sancionador contra ell per l’acomiadament de la primera dona que el va denunciar per assetjament, torna a carregar contra Diana Morant, secretària general del PSPV, i Rebeca Torró, secretària d’Organització del PSOE, que ha firmat la seua expulsió del partit.

“Són molts els companys i companyes que m’han mostrat el seu suport en privat i que lamenten no poder fer-ho en públic per por de les represàlies. A estos extrems estem arribant: el pànic a una denúncia anònima i sense proves per a fer callar les veus crítiques. Esta vegada he sigut jo, però demà li pot succeir a qualsevol altre company que vulga tindre criteri propi, pensar en el futur del partit i discrepar de la línia sucursalista en què s’ha convertit el PSPV de Diana Morant”, assenyala en la seua carta.

I continua: “Des de les direccions que encapçalen Diana Morant i Rebeca Torró s’ha construït un cas contra mi, que m’ha convertit en cap de turc i que, al mateix temps, servix d’avís a navegants, amb un missatge molt clar: qui s’atrevisca a discrepar i eixir-se’n de la línia marcada, serà jutjat, condemnat sense proves i expulsat”.

Noticias relacionadas

González també insistix en el que ja ha anunciat: que muntarà un altre partit. “Si són estos els valors del PSOE de Diana Morant i Rebeca Torró, no tenim més remei que, de moment, emprendre un altre camí amb un altre projecte polític, que recupere la llibertat i faça realitat eixe lema d’‘Un militant, un vot’, un lema en el qual Diana Morant no creu, ja que no va voler aplicar-se’l a ella mateixa. Els seus motius tindria”, afig.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
  2. La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera
  3. Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
  4. Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
  5. Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
  6. La Nau acull la presentació de la biografia ‘Raimon. Aquest jo que jo soc’
  7. Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
  8. Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament

L’alcalde expulsat d’Almussafes torna a carregar contra Morant i Torró: “No tenim més remei que emprendre un altre projecte polític”

L’alcalde expulsat d’Almussafes torna a carregar contra Morant i Torró: “No tenim més remei que emprendre un altre projecte polític”

Fernando Ballesteros, el valencià que investiga el “forat negre de la biologia”, segon espanyol premiat per l’Acadèmia de Ciències dels EUA

Fernando Ballesteros, el valencià que investiga el “forat negre de la biologia”, segon espanyol premiat per l’Acadèmia de Ciències dels EUA

Barcala retarda la comissió d’investigació sobre les vivendes protegides de Les Naus a Alacant

Barcala retarda la comissió d’investigació sobre les vivendes protegides de Les Naus a Alacant

Innsomnia i Startup Valencia impulsen Base2 com a ‘hub’ estratègic internacional

Innsomnia i Startup Valencia impulsen Base2 com a ‘hub’ estratègic internacional

Sami Naïr protagonitzarà este dijous la sèptima edició de Gandia Pensa

El Poble Nou de Benitatxell celebra el 20é aniversari de la seua Primavera Musical amb l’edició més ambiciosa

El Poble Nou de Benitatxell celebra el 20é aniversari de la seua Primavera Musical amb l’edició més ambiciosa

Primeres veus contra el reformulat projecte de plantes fotovoltaiques a Sagunt

Movistar confia novament en la comissió Telefónica i amplia la seua cobertura mòbil en Falles

Movistar confia novament en la comissió Telefónica i amplia la seua cobertura mòbil en Falles
Tracking Pixel Contents