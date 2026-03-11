L’alcalde expulsat d’Almussafes torna a carregar contra Morant i Torró: “No tenim més remei que emprendre un altre projecte polític”
Toni González, apartat del PSOE per la fustigació a la dona que l’ha denunciat per assetjament, insistix, en una carta als seus veïns, que s’ha construït un cas contra ell
L’alcalde d’Almussafes, Toni González, expulsat del PSOE després d’un cas de presumpte assetjament, va publicar, este dimarts, en les seues xarxes socials una carta d’agraïment pel suport rebut de “moltíssims veïns i, sobretot, veïnes d’Almussafes” en estes últimes i duríssimes setmanes.
L’alcalde, que ahir va conéixer la decisió de l’Agència Antifrau d’obrir un expedient sancionador contra ell per l’acomiadament de la primera dona que el va denunciar per assetjament, torna a carregar contra Diana Morant, secretària general del PSPV, i Rebeca Torró, secretària d’Organització del PSOE, que ha firmat la seua expulsió del partit.
“Són molts els companys i companyes que m’han mostrat el seu suport en privat i que lamenten no poder fer-ho en públic per por de les represàlies. A estos extrems estem arribant: el pànic a una denúncia anònima i sense proves per a fer callar les veus crítiques. Esta vegada he sigut jo, però demà li pot succeir a qualsevol altre company que vulga tindre criteri propi, pensar en el futur del partit i discrepar de la línia sucursalista en què s’ha convertit el PSPV de Diana Morant”, assenyala en la seua carta.
I continua: “Des de les direccions que encapçalen Diana Morant i Rebeca Torró s’ha construït un cas contra mi, que m’ha convertit en cap de turc i que, al mateix temps, servix d’avís a navegants, amb un missatge molt clar: qui s’atrevisca a discrepar i eixir-se’n de la línia marcada, serà jutjat, condemnat sense proves i expulsat”.
González també insistix en el que ja ha anunciat: que muntarà un altre partit. “Si són estos els valors del PSOE de Diana Morant i Rebeca Torró, no tenim més remei que, de moment, emprendre un altre camí amb un altre projecte polític, que recupere la llibertat i faça realitat eixe lema d’‘Un militant, un vot’, un lema en el qual Diana Morant no creu, ja que no va voler aplicar-se’l a ella mateixa. Els seus motius tindria”, afig.
