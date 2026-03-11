Movistar confia novament en la comissió Telefónica i amplia la seua cobertura mòbil en Falles
El ninot de Miguel Santaeulalia al seu pare forma part de la campanya “És per tots”
En una ciutat que durant el mes de març viu connectada a la pólvora, l’emoció i la tradició, Movistar torna a reafirmar el seu compromís amb les Falles renovant el patrocini de la Falla Ribera-Convent Santa Clara, una comissió amb una estreta relació històrica amb la companyia des de la seua fundació en 1973 per treballadors de Telefónica, i la denominació de la qual manté com a part d’esta.
La companyia ho ha anunciat en la Movistar Experience Store del carrer Ribera. En l’acte han participat Chema Casas, director general de Telefónica en el territori est; Jorge Gracia i Lía Pons, president i fallera major respectivament de la comissió fallera, a més d’altres representants.
La presència de Movistar en les Falles s’emmarca enguany en la seua plataforma “És per tots”, una idea que posa les persones en el centre i destaca com la tecnologia facilita que visquen i compartisquen els moments que realment importen.
Chema Casas, director general de Telefónica en el territori est, ha destacat: “En Telefónica tenim clar que les històries sempre tracten de les persones. Per això, la nostra campanya ‘Movistar és per tots’ reflectix que la nostra tecnologia i la nostra xarxa estan al servici dels qui viuen i compartixen moments únics com les Falles. El nostre objectiu és que valencians, valencianes i visitants puguen gaudir de la festa connectats al que realment importa: les seues emocions, els seus records i les seues històries compartides”.
Miguel Santaeulalia Serrán, artista faller de la comissió, ha volgut homenatjar el seu pare, Miguel Santaeulalia Núñez, dedicant-li el ninot 2026. “Este ninot és un homenatge molt personal al meu pare i, al mateix temps, a tots els artistes fallers que han dedicat la seua vida a este ofici. He volgut representar-lo treballant, com sempre el recorde: en el taller, donant forma a les idees. Les Falles són art, tradició i moltes hores de treball silenciós que mereixen ser reconegudes”, ha comentat. La imatge del ninot presidix la botiga que hi ha al costat de l’antic edifici de Correus en la demarcació de la comissió.
Reforç a la cobertura mòbil durant les Falles de València
Enguany, la companyia ha reforçat la infraestructura de la xarxa per a garantir la connectivitat durant els principals actes festius. Des de l’1 de març s’ha instal·lat una unitat mòbil en la plaça de l’Ajuntament per a donar suport a l’alta concentració de públic que assistix a les mascletaes. A més, en la zona de focs artificials, en el llit del Túria al costat de la Ciutat de les Arts i les Ciències, es desplegaran dos unitats mòbils addicionals que se sumen a la xarxa habitual de la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
- La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera
- Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
- Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
- Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
- La Nau acull la presentació de la biografia ‘Raimon. Aquest jo que jo soc’
- Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament