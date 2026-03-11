El Poble Nou de Benitatxell celebra el 20é aniversari de la seua Primavera Musical amb l’edició més ambiciosa
El cicle complix dos dècades amb una programació ampliada a cinc concerts gratuïts entre el 22 de març i el 31 de maig
La música antiga, els clàssics del segle XX, les bandes sonores de cine i el talent local protagonitzen este XX Cicle de Concerts de Primavera
Primavera és, més que mai, sinònim de música al Poble Nou de Benitatxell. Enguany no és una edició qualsevol: el municipi celebra el XX Cicle de Concerts de Primavera, una xifra redona que demostra la consolidació d’este esdeveniment cultural. Per a commemorar este 20é aniversari, l’Ajuntament ha preparat una potent programació que amplia la seua oferta a cinc jornades musicals, enfront de les quatre que habitualment componen el cicle.
Programació del XX aniversari
L’edició de 2026 arrancarà el diumenge 22 de març a les 18:00 h en l’església amb l’actuació de Ministrils Ciutat de Gandia, que presentaran “Veus de la Marina: música antiga, memòria i convivència”, un viatge sonor a les nostres arrels.
El mes d’abril comptarà amb dos cites destacades. El 12 d’abril, Miscelánea Duo oferirà el recital “Retrats del segle XX” en l’església” (18:00 h), i el 26 d’abril, l’Agrupació Musicomunicipal Santa Maria Magdalena del Poble Nou de Benitatxell prendrà la plaça de l’Església a les 18:00 h amb el programa “Música de les Amèriques”, un concert que promet ritme i energia a l’aire lliure.
En maig, el cicle encararà la recta final amb dos grans produccions. El 24 de maig, el Grup Polifònic Ars Nova presentarà “La llum del silenci” en l’església (18:00 h). Esta actuació comptarà amb la col·laboració especial de Petit Ars i l’alumnat de cor de l’Escola de Música del Poble Nou de Benitatxell, que unirà veus consagrades amb el talent jove local.
El gran tancament vindrà el 31 de maig de la mà de l’OMA – Orquestra de la Marina Alta. La formació, que compta amb una trajectòria de quasi 30 anys i més de 550 concerts a l’esquena, clausurarà l’aniversari amb “Un món de cinema” a les 18:00 h en l’església.
Totes les actuacions són d’entrada lliure i gratuïta, fet que reforça el compromís del consistori per acostar la cultura a tots els públics.
Un cicle amb història
Des que es va crear, la Primavera Musical ha buscat cobrir un buit important en la cultura de la comarca. Al llarg d’estes dos dècades, el cicle ha acollit des d’agrupacions locals fins a orquestres de prestigi com l’OMA o corals condecorades com els Xicotets Cantors de València. Amb esta vintena edició, el Poble Nou de Benitatxell reforça la seua posició com a referent musical de la Marina Alta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
- La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera
- Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
- Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
- Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
- La Nau acull la presentació de la biografia ‘Raimon. Aquest jo que jo soc’
- Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament