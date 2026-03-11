Primeres veus contra el reformulat projecte de plantes fotovoltaiques a Sagunt
Integrants de la Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre asseguren “estar preocupats, perquè les maneres de procedir són semblants”
La Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre ha tornat a alçar la veu pel que consideren “projectes especulatius” de plantes fotovoltaiques. Es referixen així a la iniciativa impulsada una altra vegada per Renovalia per a l’ocupació de parcel·les que s’estenen per més de 2,1 quilòmetres entre Sagunt i Alfara de la Baronia per a la instal·lació de plaques solars amb una capacitat de producció de 160 megavats.
Encara que reconeixen que es tracta d’un tràmit previ, no amaguen que “estem preocupats, perquè les maneres de procedir són semblants”, en referència a Morvedre 6, 7 i 8, que va ser l’embrió del projecte actual.
Deficiències
Concretament sobre el procés obert de participació pública, des del col·lectiu lamenten que la informació “és molt deficient, ja que no concreten ni a on es construirà”. Creuen que estes carències són “premeditades” perquè l’enquesta que porta aparellada es responga “sense saber els solars que s’inclouen en el projecte i les afeccions que suposen”.
Sobre el projecte original recorden que “ja vam denunciar que s’aprovara la declaració d’impacte ambiental sense que s’incloguera en la documentació les línies d’evacuació, de les quals només es mencionava que s’estenien 10 quilòmetres i que serien soterrades, però no es definia el traçat, malgrat que la zona és considerada de vigilància arqueològica”.
Des de la plataforma s’insistix a més que, a escala autonòmica, “no s’han executat les garanties econòmiques que es van constituir” per a diversos projectes d’esta classe.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un dron detecta a Carcaixent una colla que va robar 63.000 kg de taronges
- La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera
- Cuba-Puerto Rico es bateja de nou com a “Plaça de la Llum”
- Un restaurant de Carcaixent guanya el concurs nacional d’espardenyà d’Alzira
- Novetlè acull una visita del projecte “Ser dona al sud”
- La Nau acull la presentació de la biografia ‘Raimon. Aquest jo que jo soc’
- Relleu en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): majoria de perfils universitaris entre els aspirants a nous acadèmics
- Antifrau obri expedient sancionador a l’alcalde d’Almussafes i exigix retornar l’ocupació a la denunciant d’assetjament